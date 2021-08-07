На Украине посоветовали навсегда забыть о мечте вернуть Крым

На Украине посоветовали навсегда забыть о мечте вернуть Крым
Фото: pixabay.com
Либо украинцам придется снова сдружиться с русскими и белорусами

Бывший депутат Рады Анна Герман заявила, что у Украины есть лишь одна возможность вернуть Крым обратно под свою юрисдикцию. Для этого необходимо наладить отношения с двумя соседями. Об этом она сообщила в эфире украинского телеканала "Наш". 

Как передат ее слова РИА "Новости", сделать это без хороших отношений Киева с Москвой и Минском будет невозможно. По ее словам, русские, украинцы и белорусы – три братских народа, имеющих общие корни.

"Нужно ...,  чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее", – заявила она.

В противном случае, считает политик, украинский народ должен забыть о своей заветной мечте. 

Тем не менее, даже в случае налажинавания хороших отношений между Россией и Украиной, согласно новой Конституции, возвращение Крыма маловероятно. 

Эксперты полагают, что сейчас Запад пытается заставить Киев отказаться от идеи возвращения полуострова, используя Минские соглашения. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость287907
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Будет Крым российским или нет зависит от позиции США. Пока им все равно, но не факт что Штаты не сменят власть в России и Крым вернётся в Украину
Александр Кото
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Украина должна забыть о Крыме - это единственная вариант в возможно дружеских отношениях с Россией в будущем. Крымчане уже сказали своё слово, а Россия никогда не допустит, чтобы Крым по непонятным причинам вдруг стал украинским. Крым был в прошлом, есть в настоящем и будет всегда российским!
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