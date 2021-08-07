Либо украинцам придется снова сдружиться с русскими и белорусами

Бывший депутат Рады Анна Герман заявила, что у Украины есть лишь одна возможность вернуть Крым обратно под свою юрисдикцию. Для этого необходимо наладить отношения с двумя соседями. Об этом она сообщила в эфире украинского телеканала "Наш".

Как передат ее слова РИА "Новости", сделать это без хороших отношений Киева с Москвой и Минском будет невозможно. По ее словам, русские, украинцы и белорусы – три братских народа, имеющих общие корни.

"Нужно ..., чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее", – заявила она.

В противном случае, считает политик, украинский народ должен забыть о своей заветной мечте.

Тем не менее, даже в случае налажинавания хороших отношений между Россией и Украиной, согласно новой Конституции, возвращение Крыма маловероятно.

Эксперты полагают, что сейчас Запад пытается заставить Киев отказаться от идеи возвращения полуострова, используя Минские соглашения.