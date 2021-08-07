В Японии "раскрыли" хитрую задумку России по Курильским островам

В Японии "раскрыли" хитрую задумку России по Курильским островам
Фото: pixabay.com
Москва готовит сговор с США, считают эксперты

Токио остался возмущен визитом Михаила Мишустина в прошлом месяце на Курилы. Власти заявили, что неоднократно предупреждали Москву о последствиях посещения официальными лицами островов и отправили ноту протеста по этому поводу. Мишустин же, в свою очередь, во время приезда на Курилы и вовсе взбесил японскую сторону объявлением о "беспрецедентных" мерах поддержки региона. Как полагают эксперты, в этом у России есть своя хитрая задумка.

Политолог Ицуро Накамура в издании PRESIDENT Online заявил, что с помощью создания на островах зоны свободной торговли Россия собирается поссорить Японию и США. 

По его словам, заявление Мишустина вписыватся в договоренности 2016 года между Путиным и Абэ, которые условились о реализации "совместной экономической деятельности" на четырех северных островах, однако с тех пор никаких конкретных наметок в это сторону сделано не было. 

Накамура рассказывает, что однажды побывал на Кунашире и был сражен наповал. Один из местных жителей рассказал ему, что ежегодно с лета по осень на остров приезжает множество американских круизных лайнеров. Туристов интересует флора и фауна региона, поэтому для многих американских инвесторов Курильские острова являются крайне перспективной зоной вложения средств. И заявление Мишустина стало некоторым сигналом для США наладить экономическое сотрудничество по этому вопросу. 

"В том случае, если американские компании всерьез будут вовлечены в инвестиции на северные территории, отношения между Японией и Соединенными Штатами, скорее всего, могут пострадать. В этом и состоит цель Путина – разделить Японию и Соединенные Штаты", – пишет он.

Политолог подытожил выводом, что и Москва, и Вашингтон в последнее время очень настороженно относятся к экономическому подъему Пекина и могут сблизиться за счет сговора вокруг "северных территорий". 

Источник: PRESIDENT Online ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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