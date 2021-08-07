Конфликт с Брюсселем: в Польше пригрозили покинуть ЕС

Конфликт с Брюсселем: в Польше пригрозили покинуть ЕС
Фото: Omar Marques/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Противоречия между сторонами длятся не первый год

Министр юстиции Польши Збигнев Жебро в минувшую пятницу пригрозил Брюсселю вероятным выходом страны из Евросоюза. Причиной подобному завлению стал беспрецедентный конфликт между сторонами вокруг судебной реформы. 

В ЕС поставили Варшаве ультиматум: либо до 16 августа власти докажут делом, что уважительно относятся к европейским ценностям, либо столкнутся с санкциями. Пока никаких сподвижек в этом вопросе нет, а даже наоборот – поляки в ответную грозят европейскому начальству. Жебро в одном из интервью заявил, что Польша не должна быть членом Евросоюза "любой ценой". 

В свою очередь он обвинил Брюссель в шантаже и указал, что политика уступок ЕС приведет к постепенной утрате польского суверенитета.

Жебро был главным инициатором судебной реформы в стране, которую оппозиция сочла способом "похоронить демократию". 

"В июле 2017 года, когда польский парламент под крики "Позор!" принял закон о реорганизации Верховного суда, Еврокомиссия потребовала отменить реформу из-за угрозы ее "значительного негативного влияния на независимость правосудия".Но требования были проигнорированы", – поясняет "Коммерсантъ". 

Это далеко не первый конфликт между Польшей и Брюсселем. Еще в 2015 Варшава отказалась придерживатся квот Евросоюза по приему беженцев, а позже власти приняли закон о запрете абортов, что в Европе назвали ограничением прав и свобод граждан.

Противоречия между сторонами все чаще поднимают вопрос о выходе страны из ЕС. И хотя, по данным опросов, членство в Евросоюзе поддерживает большинство граждан, ситуация постепенно меняется. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Вано
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Надо этих Ляхов вышвырнуть из ЕС и ещё счёт предъявить на 200 миллиардов ,ничего не делали ЕС ,постоянно палки в колеса вставляли и ещё сосали от ЕС , ляхи
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