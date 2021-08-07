Тихановская потребовала решать проблемы Белорусси без России

Тихановская потребовала решать проблемы Белорусси без России
Фото: Mark Thomas/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
И предложила Западу ввести новые санкции против Минска

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью немецкому изданию Spiegel, что Минску нужно покончить с "зависимостью" от Москвы. Как она отметила, подобный подход абсолютно неверен.

"Мы должны отойти от понимания, что без России в Белоруссии ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна", – призвала она.

Также Тихановская считает, что Запад должен принять новые меры против режима Александра Лукашенко, только на этот раз санкции должны быть действительно мощными. 

По слухам, появившимся в СМИ, США последовали просьбе оппозиционерки после ее встречи с американским президентом Джо Байденом. Штаты готовят своеобразный подарок Александру Лукашенко к первой годовщине скандальных выборов 2020 года, приняв новые санкции в отношении Белоруссии. Не исключено, что они могут коснуться одной из ключевых промышленных отраслей Республики – производства калийных удобрений. 

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость_Lundt
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Гость_Lundt
Шаввка малограмотная. Из Новой Зеландии везут масло высшего сорта онли. Хотя дегенераты вообще не знают где она.
Это не тебе, это немытому каклоиду рассуждающему "мы в гаvне, но у вас очереди за апельсинами"
Гость_Lundt
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Гость291289
Странно как-то, я хожу в сеть магазинов, которые торгуют фермерскими продуктами, покупаю там абсолютно все, ну разве что бананами и апельсинами не торгуют
Шаввка малограмотная. Из Новой Зеландии везут масло высшего сорта онли. Хотя дегенераты вообще не знают где она.
Гость_Lundt
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Проститутка нашла себе сутенера с которым надо решать проблемы страны?
Гость291734
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Президент Света жжет)))
Гость из будущего
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Россия решит проблемы Белоруссии без Тихановской.
Гость291289
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Гость404
Ну тебе, бывшему беркутовцу, приказано верить в единоросовскую пропаганду. А в сельском хозяйстве ничего реально не поднимается - зерно есть, а дальше тупо купля-продажа. Животноводство на нуле - мясо из Бразилии и Аргентины везётся, молочка на дне - реально пальмовое масло из Новой Зеландии ввозится в огромных объёмах, и из него типа молочка и делается.
Странно как-то, я хожу в сеть магазинов, которые торгуют фермерскими продуктами, покупаю там абсолютно все, ну разве что бананами и апельсинами не торгуют
v
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дура баба, она в такое <цензура> влезла откуда обратной дороги нету, может еще не поняла, что она попросту расходный материал
КуКаКеКу
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Настоящий ОДЕССИТ
Интересно, а кто от этого пострадает? Соответственно Европа. А удобрения и для России сгодятся. Сельское хозяйство в России поднимает голову.
РФ точно не нужны, зачем Уралкалию конкурент
Гость404
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Настоящий ОДЕССИТ
Интересно, а кто от этого пострадает? Соответственно Европа. А удобрения и для России сгодятся. Сельское хозяйство в России поднимает голову.
Ну тебе, бывшему беркутовцу, приказано верить в единоросовскую пропаганду. А в сельском хозяйстве ничего реально не поднимается - зерно есть, а дальше тупо купля-продажа. Животноводство на нуле - мясо из Бразилии и Аргентины везётся, молочка на дне - реально пальмовое масло из Новой Зеландии ввозится в огромных объёмах, и из него типа молочка и делается.
Гость291289
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"Запад должен" - почему все эти недоделанные считают, что запад что-то там должен? У кухарки вирус укробесов?
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