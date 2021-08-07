И предложила Западу ввести новые санкции против Минска

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью немецкому изданию Spiegel, что Минску нужно покончить с "зависимостью" от Москвы. Как она отметила, подобный подход абсолютно неверен.

"Мы должны отойти от понимания, что без России в Белоруссии ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна", – призвала она.

Также Тихановская считает, что Запад должен принять новые меры против режима Александра Лукашенко, только на этот раз санкции должны быть действительно мощными.

По слухам, появившимся в СМИ, США последовали просьбе оппозиционерки после ее встречи с американским президентом Джо Байденом. Штаты готовят своеобразный подарок Александру Лукашенко к первой годовщине скандальных выборов 2020 года, приняв новые санкции в отношении Белоруссии. Не исключено, что они могут коснуться одной из ключевых промышленных отраслей Республики – производства калийных удобрений.