Журналисты винят в происходящем "фанатизм и высокомерие" западноевропейской элиты

Конфликт между Евросоюзом, Польшей и Венгрией ведет Европу по опасному пути. Все может закончиться выходом двух стран их ЕС, чем неприменно воспользуется "ненасытная" Россия, считает обозреватель Die Welt Жак Шустер.

По его мнению, западноевропейские элиты страдают от фанатизма и высокомерия, насаживая свою "единственно верную" либеральную точку зрения другим странам, не учитывая специфику Восточной Европы. Это наносит серьезный ущерб единству Европейского союза.

Сейчас Польша и Венгрия игнорируют заключенные европейским сообществом договоры, предусматривающие "плюрализм и свободу", придерживаясь собственного вектора развития.

"Будапешт и Варшава просто ждут, когда протесты западных членов ЕС обернутся в пользу их нации как борцов сопротивления, защищающих страну от европейского блока, похожего на советский", – приводит перевод статьи EADaily.

Не меньшая ответственность за происходящее лежит и на странах Западной Европы, где, подобно миссионерам, пытаются убедить других в том, что именно их модель либерального общества является единственно верной. И тот, кто отказывается от этого, должен "исчезнуть навсегда".

Аналитик полагает, что целостность Евросоюза из-за сложившегося конфликта под вопросом. Если не предоставить Польше и Венгрии возможность идти своим собственным путем, то страны могут быть попросту выброшены из европейского клуба – а этим непременно воспользуется "ненасытная" Россия.

К слову, ранее в Польше заявили о вероятности выхода страны их ЕС из-за затяжных проблем с Брюсселем. Обе стороны не намерены идти на компромиссы.