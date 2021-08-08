В Германии обвинили Россию в шантаже ЕС с помощью газа

В Германии обвинили Россию в шантаже ЕС с помощью газа
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Немцы уверены, что Москва нашла лазейку запустить "Северный поток - 2" без проблем

"Северный поток – 2" практически готов, строительство планируют завершить уже в августе 2021 года. Однако перед запуском газопровода Россия столкнется с "юридической загвоздкой". По правилам ЕС поставщик газа не может быть оператором трубы. Немецкий обозреватель Юлиан Рёпке уверен, что Россия нашла способ обойти этот момент.

Журналист написал на страницах издания Bild, что "Газпром" оспаривает этот момент в судах Германии и ЕС. Рёпке утверждает, что у российской компании вряд ли это получится. Поэтому, по его словам, Москва взяла курс на "болезненный способ". Автор полагает, что если "СП-2" не заработает, то Россия просто прекратит поставлять голубое топливо по другим каналам. 

Так, транзит газа уже вдвое снижен из-за пожара по трубе "Ямал – Европа", из-за чего стоимость топлива в Европе подскочила до рекордных значений. Немец подчеркивает, что для ФРГ эта труба крайне важна. Зимой 2020-го Германия по ней получала 30 млрд кубометров газа. 

При этом Россия не увеличивает поставки газа через Украину. Рёпке указывает, что Москва в целом уменьшила объем поставок через украинскую ГТС. По его данным, транзит сократился за первый квартал этого года на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. В России ранее уже поясняли, что "Газпром" выполняет все обязательства перед Украиной, но не всегда берет дополнительные аукционы. 

Журналист полагает, что таким образом Россия решила "шантажировать" ЕС и ФРГ. Мол, зимой цены на топливо подрастут еще, а хранилища будут пустые, и тогда можно будет добиться оперативной сертификации "Северного потока – 2". Раньше такое развитие событий не представлялось возможным – европейские хранилища были заполнены газом почти полностью. Теперь же объем снижен до критических показателей. Например, в Австрии – до 36%.  

При этом Рёпке подчеркивает, что цена на голубое топливо итак выросла за последнее время. Заработает ли "СП-2" или нет, немцам газ влетит в копеечку. Если Россия не сможет добиться своего, то начнется новая газовая война, от которой пострадают немцы, уверен журналист. 

Источник: Bild ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость291289
Пожаловаться Ответить
Гость 1234
Рёпке открыто врёт, если опять Опал загрузят на 75% , никаких проблем, и СП2 не нужен.
да никто ниче загружать не будет, потявкают и все останется как есть, до запуска СП2
Дмитрий
Пожаловаться Ответить
А тем временем, Россия на втором месте по поставкам нефти в США =)
Гость 1234
Пожаловаться Ответить
Рёпке открыто врёт, если опять Опал загрузят на 75% , никаких проблем, и СП2 не нужен.
Гость293144
Пожаловаться Ответить
Есть СПГ, есть Норвегия, Дания, Великобритания и договора на поставку обязательные все остальное домыслы. У Газпрома нет обязательств поставлять сверхдоговорных объемов. Нет. Это самое евпропейское заканодательство отменило принцип бери ели плати. Т.е. ранее газпром и потребитель заявлял объемы и если не потреблял то платил не устойку, но газпром обязан был их обеспечить, теперь этого нег, сами европейцы это отменили, какие могут быть претензии. Ну предьявите тоже самое норвежцами ли датчанам, причем здесь газпром.
Гость287859
Пожаловаться Ответить
Россия никого не шантажирует. Бизнес есть бизнес. Если Россию заставляют нести убытки да ещё и спонсировать враждебный для России и убыточный для Газпрома проект Украина, то чего они удивляются. Газпром не нарушает ни одного контракта. В отличии от запада, который под флагом санкций уже нарушил огромное число соглашений. Или они считают что правила честного бизнеса работают только в случае если им выгодно, в противном случае любые меры хорошо. Так не бывает. Особенно в случае со страной, которая по сути является единственным нормальным поставщиком энергоресурсов.
Васёк Голожопоротько!
Пожаловаться Ответить
Рёпке тот еще <цензура>..л ! С какого бодуна Россия должна увеличивать поставки через Украину?? Там есть конкретный договор за конкретное бабло до конкретной даты!Или Рёпке недоучившийся школьник или под дурака косит? Хотя кстати он верно подметил что цены на газ подскочили ВЕЗДЕ ВНЕ связи с аварией в Уренгое
Александр Кото
Пожаловаться Ответить
Европе не надо выпедриваться и тогда всё будет хорошо. Когда ГАЗПРОМ начанал строительство, не было никакого 3-его пакета, а теперь вдруг появился. ЕС думает, что он умнее других?
Гость293126
Пожаловаться Ответить
НУ ЧЕ ФРИЦЫ СТРОГО ПО ДОГОВОРУ НАРУШЕНИЙ НЕТ КАК ТАМ ТРЕТИЙ ПАКЕТ
Гость291919
Пожаловаться Ответить
А писятель этот все знает что ли? Сдается он точно знает лишь почем халва от игил мигрантов. И шептуна пускает как последствие этих знаний.
М
Пожаловаться Ответить
ганс,будите вякать будите покупать газ на спотовом рынке по максимальной цене
каклов вы сами через муйдан забрали так что кормите их сами,поздравляю кстати с приобретением...
1 2
новости партнеров

Россия воспользуется выходом Польши и Венгрии из ЕС - СМИ

Журналисты винят в происходящем "фанатизм и высокомерие" западноевропейской элиты

В Грузии отвергли идею восстановления дипломатических отношений с Россией

Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей