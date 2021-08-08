Немцы уверены, что Москва нашла лазейку запустить "Северный поток - 2" без проблем

"Северный поток – 2" практически готов, строительство планируют завершить уже в августе 2021 года. Однако перед запуском газопровода Россия столкнется с "юридической загвоздкой". По правилам ЕС поставщик газа не может быть оператором трубы. Немецкий обозреватель Юлиан Рёпке уверен, что Россия нашла способ обойти этот момент.

Журналист написал на страницах издания Bild, что "Газпром" оспаривает этот момент в судах Германии и ЕС. Рёпке утверждает, что у российской компании вряд ли это получится. Поэтому, по его словам, Москва взяла курс на "болезненный способ". Автор полагает, что если "СП-2" не заработает, то Россия просто прекратит поставлять голубое топливо по другим каналам.

Так, транзит газа уже вдвое снижен из-за пожара по трубе "Ямал – Европа", из-за чего стоимость топлива в Европе подскочила до рекордных значений. Немец подчеркивает, что для ФРГ эта труба крайне важна. Зимой 2020-го Германия по ней получала 30 млрд кубометров газа.

При этом Россия не увеличивает поставки газа через Украину. Рёпке указывает, что Москва в целом уменьшила объем поставок через украинскую ГТС. По его данным, транзит сократился за первый квартал этого года на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. В России ранее уже поясняли, что "Газпром" выполняет все обязательства перед Украиной, но не всегда берет дополнительные аукционы.

Журналист полагает, что таким образом Россия решила "шантажировать" ЕС и ФРГ. Мол, зимой цены на топливо подрастут еще, а хранилища будут пустые, и тогда можно будет добиться оперативной сертификации "Северного потока – 2". Раньше такое развитие событий не представлялось возможным – европейские хранилища были заполнены газом почти полностью. Теперь же объем снижен до критических показателей. Например, в Австрии – до 36%.

При этом Рёпке подчеркивает, что цена на голубое топливо итак выросла за последнее время. Заработает ли "СП-2" или нет, немцам газ влетит в копеечку. Если Россия не сможет добиться своего, то начнется новая газовая война, от которой пострадают немцы, уверен журналист.