Эксперт оценил информационную войну Запада против России: действовать надо жестче

Наша страна может повторить страшный сценарий Украины, если не перестанет работать в полсилы

В середине 1900-х англичане разработали концепт "политических воин", согласно которому уничтожать врага нужно без участия военных. Сейчас Запад, используя эти правила, ведет четко выстроенную информационную войну против нашей страны. Об этом на страницах "Комсомольской правды" рассказал доктор экономических наук Михаил Делягин.

Усиление этой войны стало заметно накануне выборов в Госдуму, в результате чего глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что информация в современном мире используется как оружие.

Министр указал на то, что против России задействовали целую систему центров по подготовке специалистов по информационной агрессии. В РФ же этим не занимаются.

На передовую производства информационного оружия встали рижский центр стратегии пропаганды, а также аналогичные – в Варшаве и Таллине. Их задачи – придумывать и распространять в нашей стране губительные сплетни, а также готовить россиян для вредительской деятельности в РФ.

За последние месяцы в России прекращена или ограничена работа нескольких опасных НКО, часть из которых признали иноагентами. Однако действия властей нельзя назвать системными – некоторые крупные иностранные структуры, призванные вести информационную войну, все еще работают против РФ, да еще и на нашей территории. Например, "Московский центр Карнеги". Еще часть эффективно дискредитирует Россию через соцсети.

Более того, сейчас в России "готовятся к выборам" структуры, которые, кажется, как горячие пирожки выпускают экстремистов, в задачи которых входит организация уличных беспорядков, например, "Мастерская блогеров" и "Школа местного самоуправления".

Эти центры, ведущие войну против РФ, находят достаточно серьезную поддержку в инфополе "рукопожатных" для государства либеральных СМИ, например, в эфире "Дождя", "Эхо Москвы" и на страницах псевдоделовых изданий.

Организации, которые в России признали "нежелательными", ведут против страны информационную кампанию с помощью ряда опорных пунктов в других странах, в том числе в Польше и Чехии, а также в Грузии, на Украине и в Прибалтике.

Особая роль досталась Варшаве и Вильнюсу – там западные менеджеры делают из сбежавших оппозиционеров массовку для "стихийных" протестов. Акции предполагается устроить во время выборов в Госдуму перед диппредставительствами РФ и на Украине.

Столица Незалежной стала второй после Праги по количеству наиболее неадекватных антироссийских СМИ, а также главным центром обучения и использования эмигрантов в провокациях, например, инсценировке убийства Бабченко, пишет Делягин.

Однако антироссийские медиа, расположившиеся у границ РФ и РБ, – это только один способ ведения политической войны. Правительственные ведомства RAND и "ЦРУ-лайт" Stratfor заказывают эти стратегии войны, а разрабатывают их офицеры Ballingcat, Transparency International и "Центра по исследованию коррупции и оргпреступности" (OCCRP).

Аналитики RAND же являются главными специалистами, занимающимися созданием стратегии войны. Судя по всему, по методичкам этого центра на Украине и провели госпереворот и поддерживают антироссийскую истерию. Очевидно, что сотрудники RAND заняты организацией политико-информационных алгоритмов борьбы с "Северным потоком – 2", а также распространением ненависти против РФ. Их след можно заметить в попытке повторить украинский сценарий в Белоруссии и убить Александра Лукашенко и его родственников.

В докладе RAND от 2019 года сказано про методы "разбалансирования и переформатирования", которые сейчас активно используются против России, несмотря на пандемию COVID-19 и нового президента США.

Но не только США ведут против России политическую войну. Самостоятельно действуют британцы. Английский спецслужбы используют для этого свой МИД, бизнес, а также СМИ. Сотни миллионов фунтов от английских налогоплательщиков правительство Королевства тратит на пропаганду против России через сеть НКО на постсоветском пространстве.

Департамент МИД Великобритании по борьбе с дезинформацией в медиа и Британский совет играют главные роли в очернении России на постсоветском пространстве. Между тем Британский совет появился в 1938 г. для сотрудничества в сфере образования и культуры. Эта деятельность сейчас состоит, например, в тренингах определенной части молодых людей с целью уничтожить следы "российской идентичности" в странах бывшего СССР и положить конец всем контактам с Россией.

Отдельно молодежь учат "промывать мозги" старшему поколению, чтобы сформировать у них "евро-балтийскую идентичность".

Благодаря биографиям участников английских "гуманитарных программ" можно узнать, что часть из них претворяют в жизнь сотрудники спецслужб, указывает эксперт.

Власти России начали противостоять западным структурам политической войны, но пока еще непоследовательно и с опозданием. Реагируют российские власти слабо, по сравнению с действиями США, и тем самым лишь усиливают либеральную истерику, с помощью которой Запад хочет поставить Россию на колени.

Наша страна может повторить страшный сценарий Украины, если не сможет прекратить политическую войну из-за нежелания или неспособности ликвидировать западные инструменты ведения борьбы, защищать национальные интересы.

Пассивного сопротивления бушующему океану агрессии Запада слишком мало для победы в политической войне – без активных и полноценных действий обойтись нельзя.