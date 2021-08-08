Прагу беспокоит вопрос закрытия российского рынка

Чехия попала под влияние коллективного Запада, оказавшись в заложниках, однако Прага теперь стремится к налаживанию отношений с Москвой. Такое заявление сделала политолог Наталья Громова. По словам эксперта, основополагающим моментом в принятии подобного решения с чешской стороны может стать широкая политическая поддержка.

Однако сам действующий глава МИД Якуб Кулганек заявил, что эта задача будет возложена на новый состав кабмина. Именно ему принимать решение о выстраивании отношений с Россией. РФ же готова помочь в этом вопросе проведением двустороннего аудита.

Осенью в Чехии состоятся выборы, после которых ситуация должна проясниться. Кризис межгосударственного масштаба вспыхнул после заявлений Праги о причастности Москвы ко взрывам во Врбетице на востоке страны, которые произошли семь лет назад. После этого последовала взаимная высылка дипломатов. Однако Прагу насторожило закономерное решение России о включении европейского государства в список недружественных стран – Кулганек считает, что меру необходимо отменить.

Как полагает Громова, официальной Праге не нужны конфликты с Москвой. Политолог считает, что Чехия, как и многие страны, неофициально выполняет директивы Соединенных Штатов и Британии.

При этом в Чехии многие предприятия во многом ориентированы на российский рынок – это автомобильная промышленность и различного рода оборудование

"Они же импортируют у нас минеральное сырье с металлами и химпромом. Политика политикой, но для обеих экономик очень важны товарные отношения", – добавила Громова.

Ранее чешский обозреватель Роман Блашко заявил, что ряд местных политиков связаны с американскими спецслужбами.