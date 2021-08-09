Интеграция России и Белоруссии оказалась под вопросом из-за действий Кремля - эксперт

Интеграция России и Белоруссии оказалась под вопросом из-за действий Кремля - эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусы стали хуже относиться к соседу

Оказанная Москвой поддержка Александру Лукашенко после президентских выборов 2020 года негативно повлияла на вероятность интеграционных процессов между странами. Такое мнение выразил оппозиционный белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с "Лентой".

По его оценке, сейчас многие белорусы стали относиться к перспективам интеграции негативно, как и к самой России, после того, как Кремль поддержал Лукашенко на президентском посту. И если глава страны решится заключить с Москвой соглашение, затрагивающее суверенитет Белоруссии, то непременно столкнется с жесткой реакцией народа. 

Более того, считает эксперт, подписывать какие-либо документы России с Александром Лукашенко не стоит, поскольку в мировом сообществе его легитимность особо не признают – это непременно скажется и на отношении других стран к законности заключенных сделок. 

Болкунец отметил, что после выборов в Белоруссии 2020 года отношение народа к России сильно просело. 

Напомним, после августовских событий в Республике Россия стала одной из немногих стран, где поздравили Александра Лукашенко с переизбранием на должность президента. Осенью Москва оказала Минску крупную финансовую поддержку в размере $1,5 млрд. Западные страны, в свою очередь, приняли против Белоруссии ряд экономических санкций. 

В начале июля Александр Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции между Минском и Москвой до 2030 года. В 2019, после протестов против углубления отношений с Россией, президент многократно критиковал "имперские замашки" соседа, построив на позиции многовекторности и независимости Белоруссии предвыборную кампанию 2020 года. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость293565
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Какая говорящая фамилиё..
ВВМ
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Оказывается не надо было поздравлять Лукашенко, а вот фин.поддержку надо было увеличить раз в пять. Так что ли г-н оппозиционный белорусский политолог Болтунец??? А россиянам высказывания этого болтуна под сукно надо заталкивать. Основная часть белорусов относится к Росссии очень хорошо и не Болтунца надо спрашивать об отношениях наших стран.
Настоящий ОДЕССИТ
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Статься брехливая. Народ Белоруси и России единый и дружный. А козявки есть везде, но в малом количестве.
Гость289740
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Еще неизвестно насколько то, что говорит этот Болкунец соответствует действительности
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