Белорусы стали хуже относиться к соседу

Оказанная Москвой поддержка Александру Лукашенко после президентских выборов 2020 года негативно повлияла на вероятность интеграционных процессов между странами. Такое мнение выразил оппозиционный белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с "Лентой".

По его оценке, сейчас многие белорусы стали относиться к перспективам интеграции негативно, как и к самой России, после того, как Кремль поддержал Лукашенко на президентском посту. И если глава страны решится заключить с Москвой соглашение, затрагивающее суверенитет Белоруссии, то непременно столкнется с жесткой реакцией народа.

Более того, считает эксперт, подписывать какие-либо документы России с Александром Лукашенко не стоит, поскольку в мировом сообществе его легитимность особо не признают – это непременно скажется и на отношении других стран к законности заключенных сделок.

Болкунец отметил, что после выборов в Белоруссии 2020 года отношение народа к России сильно просело.

Напомним, после августовских событий в Республике Россия стала одной из немногих стран, где поздравили Александра Лукашенко с переизбранием на должность президента. Осенью Москва оказала Минску крупную финансовую поддержку в размере $1,5 млрд. Западные страны, в свою очередь, приняли против Белоруссии ряд экономических санкций.

В начале июля Александр Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции между Минском и Москвой до 2030 года. В 2019, после протестов против углубления отношений с Россией, президент многократно критиковал "имперские замашки" соседа, построив на позиции многовекторности и независимости Белоруссии предвыборную кампанию 2020 года.