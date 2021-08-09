Тимановской оказалось страшно жить и в Польше

Тимановской оказалось страшно жить и в Польше
Кристина Тимановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Круглосуточной охраны спортсменке недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться с Олимпиады-2020 на родину, заявила, что не чувствует себя в безопасности в Польше.

По словам беглой спортсменки, ее хотели снять с соревнований за то, что она размещала в соцсетях посты с критикой действующей белорусской власти. Но если бы она вернулась домой, у нее был бы выбор между тюрьмой и психиатрической клиникой. Поэтому она попросила убежище в Польше.

Но даже там она постоянно чувствует угрозу, хотя и находится под круглосуточной охраной.

"Я не могу спокойно выйти на улицу",

– рассказала Тимановская в интервью телеканалу NHK, напомнив, что недавно в Киеве был найден мертвым белорусский активист Виталий Шишов.

При этом Тимановская рассчитывает продолжить спортивную карьеру и для начала хочет принять участие в марафоне, который устроят в Польше в августе в дни годовщины начала протестных акций в Белоруссии.

Тимановская отправилась на Олимпиаду в Токио в составе белорусской делегации. Планировалось, что она будет бежать на дистанциях 100 и 200 м. Однако после того, как некоторых белорусских спортсменов не допустили до соревнований из-за несоблюдения регламента, тренеры поставили ее в эстафету 4х400 м.

Легкоатлетка отказалась подчиниться тренерскому штабу, публично раскритиковав его работу. После этого ее вообще сняли с ОИ-2020 и хотели отправить домой, но Тимановская обратилась за защитой в международные структуры и улетела в Польшу. В то же время ее муж покинул Белоруссию, перебравшись на Украину. При этом оба сначала настаивали, что не имеют никаких связей с белорусской оппозицией за рубежом.

Источник: NHK
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

us
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да оставьте вы в покое эту шмару
ГостьДмитрий.
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Пусть трусится. Вообще Александр Лукашенко по отношению к таким тварям как тимановские и тихановские ведет себя очень спокойно. Я бы уже давно приказал бы спецам сделать несчастные случаи к таким деятелям и пусть потом остальные гавкают сколько влезет. Израиль никого не боится и своих врагов уничтожает везде и все сходит с рук и никаких санкций. А тут видите ли какое то гражданское общество, что это такое и как его едят я не знаю, учат как не делать революции, как у арабов делают и тут вой на весь мир. Если бы сидели по домам ,как я и остальные адекватные, были бы целы и вирус есть.
Гость291064
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Дура набитая Кому она нужна в Беларуси Вот в Варшаве её могут Эту дуру использовать Грохнут и обьявят жертвой режима Эти козлы на эти дела мастера
ГостьАндрюшка
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Настоящий ОДЕССИТ
Дурочка....
ГаФно ты, а не одессит. Ляпаешь языком, как курица .............ой.
Гость290809
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Какая-то куiня. Посадят за отказ бежать. А какую статью припаяют ???? Ещё не придумали ?????
Гость404
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От ФСБ-шников российских ждать можно всего, что угодно.
Настоящий ОДЕССИТ
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Дурочка....
Гость288507
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"...По словам беглой спортсменки ... если бы она вернулась домой, у нее был бы выбор между тюрьмой и психиатрической клиникой..." - сейчас, видимо, выбор сузился до психушки. Зато сама, зато была у неё своя "минута славы".
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