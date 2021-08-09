Круглосуточной охраны спортсменке недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться с Олимпиады-2020 на родину, заявила, что не чувствует себя в безопасности в Польше.

По словам беглой спортсменки, ее хотели снять с соревнований за то, что она размещала в соцсетях посты с критикой действующей белорусской власти. Но если бы она вернулась домой, у нее был бы выбор между тюрьмой и психиатрической клиникой. Поэтому она попросила убежище в Польше.

Но даже там она постоянно чувствует угрозу, хотя и находится под круглосуточной охраной.

"Я не могу спокойно выйти на улицу",

– рассказала Тимановская в интервью телеканалу NHK, напомнив, что недавно в Киеве был найден мертвым белорусский активист Виталий Шишов.

При этом Тимановская рассчитывает продолжить спортивную карьеру и для начала хочет принять участие в марафоне, который устроят в Польше в августе в дни годовщины начала протестных акций в Белоруссии.

Тимановская отправилась на Олимпиаду в Токио в составе белорусской делегации. Планировалось, что она будет бежать на дистанциях 100 и 200 м. Однако после того, как некоторых белорусских спортсменов не допустили до соревнований из-за несоблюдения регламента, тренеры поставили ее в эстафету 4х400 м.

Легкоатлетка отказалась подчиниться тренерскому штабу, публично раскритиковав его работу. После этого ее вообще сняли с ОИ-2020 и хотели отправить домой, но Тимановская обратилась за защитой в международные структуры и улетела в Польшу. В то же время ее муж покинул Белоруссию, перебравшись на Украину. При этом оба сначала настаивали, что не имеют никаких связей с белорусской оппозицией за рубежом.