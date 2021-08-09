Бронзового призера Олимпиады вызвали в Киев на ковер после объятий с россиянкой

Российский телеведущий Владимир Соловьев предложил украинской спортсменке Ярославе Магучих переехать в РФ, если та столкнется уже с травлей на государственном уровне. Своим мнением журналист поделился в беседе с журналистами.

Соловьев также напомнил, что Министерство обороны Украины решило устроить Магучих воспитательную беседу – причиной стала фотография олимпийской медалистки с чемпионкой от РФ Марией Ласицкене, с которой она померилась силами в Токио на прыжках в высоту.

По мнению журналиста, Ярослава уже столкнулась с травлей на личном уровне. В целом же, рассудил Соловьев, на Украине следует ожидать любого сценария.

"Но она всегда может переехать и выступать в России", – заявил Соловьев в интервью для URA.ru.

Ярослава Магучих, считает Соловьев – пример разумного и уважительного отношения между спортсменами обеих стран. Бронзовый призер Олимпийских игр, на его взгляд, принесла для своей Родины больше, нежели "нацисты, разрушающие собственность страны".

"А истерия, подхваченная украинским оборонным ведомством после слов Стерненко – позор", – высказался Соловьев.

Напомним, Магучих столкнулась с волной крайнего негатива и обвинений в предательстве после совместной фотографии с Ласицкене, с которой она обнялась после соревнований по прыжкам в высоту. Легкоатлетки обменялись друг с другом поздравлениями после выступления на Олимпийских играх. А украинский активист Сергей Стерненко заявил, что "коллеги Марии убивают коллег Ярославы", однако ту это "не беспокоит".