Европейский Союз призвали защититься от пагубных действий Лукашенко

Французское издание Le Monde опубликовало статью, озаглавленную "Белорусский режим, позор Европы". В ней журналисты заявляют, что за год после прошедших президентских выборов, ситуация в Республике стала катастрофической, поэтому ЕС должен предпринять новые меры ради собственной защиты.

В статье отмечают, что с 9 августа 2020 года Белоруссия, по сути, превратилась в страну-изгой на мировой арене. Лукашенко подверг жестоким издевательствам несогласных с его легитимностью, в тюрьме оказались многие оппозиционно настроенные граждане, среди которых "учительница музыки Мария Колесникова" и муж бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Лукашенко, по заявлению журналистов, "кошмарит" противников собственного режима и за рубежом. Примером служат инциденты с Протасевичем, спортсменкой Тимановской и погибшим на Украине Виталием Шишовым.

"Лукашенко превратил Беларусь в государство-изгой на европейском континенте", – заявляют они в статье.

Более того, белорусский президент без доли стеснения использует против прибалтийских стран новый вид оружия – миграционный, наводнив Литву массовым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Африки.

Журналисты указывают, что Европейский Союз должен защитить себя от пагубных действий белорусской власти, наказывая санкциями существующий в стране режим. При этом Брюссель не должен оставить без внимания и соседа Белоруссии – Россию.

"За этим режимом, ставшим позором Европы, стоит именно президент России Владимир Путин и именно он держит в Москве ключ к судьбе Александра Лукашенко", – подытоживается в материале.