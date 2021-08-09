Во Франции указали на "позор Европы" из-за Белоруссии

Во Франции указали на "позор Европы" из-за Белоруссии
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейский Союз призвали защититься от пагубных действий Лукашенко

Французское издание Le Monde опубликовало статью, озаглавленную "Белорусский режим, позор Европы". В ней журналисты заявляют, что за год после прошедших президентских выборов, ситуация в Республике стала катастрофической, поэтому ЕС должен предпринять новые меры ради собственной защиты.

В статье отмечают, что с 9 августа 2020 года Белоруссия, по сути, превратилась в страну-изгой на мировой арене. Лукашенко подверг жестоким издевательствам несогласных с его легитимностью, в тюрьме оказались многие оппозиционно настроенные граждане, среди которых "учительница музыки Мария Колесникова" и муж бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. 

Лукашенко, по заявлению журналистов, "кошмарит" противников собственного режима и за рубежом. Примером служат инциденты с Протасевичем, спортсменкой Тимановской и погибшим на Украине Виталием Шишовым. 

"Лукашенко превратил Беларусь в государство-изгой на европейском континенте", – заявляют они в статье.

Более того, белорусский президент без доли стеснения использует против прибалтийских стран новый вид оружия – миграционный, наводнив Литву массовым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Африки. 

Журналисты указывают, что Европейский Союз должен защитить себя от пагубных действий белорусской власти, наказывая санкциями существующий в стране режим. При этом Брюссель не должен оставить без внимания и соседа Белоруссии – Россию. 

"За этим режимом, ставшим позором Европы, стоит именно президент России Владимир Путин и именно он держит в Москве ключ к судьбе Александра Лукашенко", – подытоживается в материале. 

Источник: Le Monde ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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