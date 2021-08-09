Лукашенко предъявил России условие для признания Крыма

Лукашенко предъявил России условие для признания Крыма
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Республики ответил на вопрос Владимира Соловьева

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время выступления, приуроченного к первой годовщине президентских выборов 2020 года, рассказал, при каком условии признает Крым российским.

Президент решил ответить на популярный вопрос, который он услышал от "Шахназарыча" в эфире у Владимира Соловьева, назвав журналиста своим другом. Лукашенко ответил, что признает полуостров в том случае, когда "последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию". 

"За мной дело не заржавеет", – отметил он.

При этом, указал Лукашенко, он даже готов переступить через связывающее его обстоятельство в виде "Будапештской декларации". 

Президент отметил, что сейчас в этом вопросе у него "развязаны руки" из-за того, что устраивает в отношении республики Украина. 

Ранее в Минске заявляли, что могут наладить прямое авиасообщение с Крымом, что многие эксперты восприняли как первый шаг к признанию полуострова российским. Однако потом в "Белавиа" отметили, что пока делать этого не будут без официального политического решения. 

Украинская сторона, в свою очередь, пригрозила Белоруссии далеко идущими последствиями в случае признания принадлежности Крыма России.

Новость дополняется...

Источник: Пул N3 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Гость293718
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Шантажист фуев,давно пора его послать на три веселых буковки.Доиграится Володимир,уйдет Белорашша,если уже...
Гость290164
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Гость285342
Согласен с Лукой.
Не все в России патриоты, далеко не все. И в Армении Карабах не признали. Может корни проблемы в одних и тех же людях. Пятой колонне
<цензура> не все - это точно. не все готовы умирать за абрамовичей, ротенбергов и усмановых, за их особняки и деньги.
Гость285342
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Согласен с Лукой.
Не все в России патриоты, далеко не все. И в Армении Карабах не признали. Может корни проблемы в одних и тех же людях. Пятой колонне
Гость291289
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Гость287946
Врёт Лука никогда не признает Крым потому что спрятал в Европе =чесно заработаные баксы=
Ну ты-то точно в курсе, где он их спрятал?
Гость287946
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Врёт Лука никогда не признает Крым потому что спрятал в Европе =чесно заработаные баксы=
Гость293691
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Последний диктатор Европы решил напомнить о себе, а то говорят и пишут всё больше о Тихановской и Тимановской.
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