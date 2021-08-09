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Белорусский лидер Александр Лукашенко во время выступления, приуроченного к первой годовщине президентских выборов 2020 года, рассказал, при каком условии признает Крым российским.
Президент решил ответить на популярный вопрос, который он услышал от "Шахназарыча" в эфире у Владимира Соловьева, назвав журналиста своим другом. Лукашенко ответил, что признает полуостров в том случае, когда "последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".
"За мной дело не заржавеет", – отметил он.
При этом, указал Лукашенко, он даже готов переступить через связывающее его обстоятельство в виде "Будапештской декларации".
Президент отметил, что сейчас в этом вопросе у него "развязаны руки" из-за того, что устраивает в отношении республики Украина.
Ранее в Минске заявляли, что могут наладить прямое авиасообщение с Крымом, что многие эксперты восприняли как первый шаг к признанию полуострова российским. Однако потом в "Белавиа" отметили, что пока делать этого не будут без официального политического решения.
Украинская сторона, в свою очередь, пригрозила Белоруссии далеко идущими последствиями в случае признания принадлежности Крыма России.
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