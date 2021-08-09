Глава республики надеется на скорое заседание совета Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва отказались о дорожной карты в рамках межгосударственной интерации по инициативе президента России Владимира Путина. Такое заявление белорусский лидер сделал сегодня, 9 августа, в ходе выступления перед СМИ, приуроченного к итогам его президентства после кампании 2020 года.

По словам главы республики, страны разработали порядка 30 дорожных карт. Однако одну из них пришлось "выбросить".

"Мы сразу же выбросили ту, которая содержала политический подтекст. Это было предложением Владимира Владимировича на одних из переговоров", – пояснил Лукашенко.

Президент отметил, что все 28 интеграционных карт переформатировали в союзные программы. Лукашенко выразил надежду на то, что уже в 2021 году состоится Высший госсовет Союзного государства.

"Это будет колоссальный шаг", – выразил уверенность белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил во время прямой линии, что для Минска нет необходимости в политическом объединении с РФ для экономической интеграции, пишет РИА ФАН.