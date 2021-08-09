Красивая жизнь коммунистов: чем владеют кандидаты в депутаты от КПРФ

Элитные авто, квартиры за рубежом, миллионы на счетах - призывы коммунистов отличаются от реальности

Многие члены КПРФ в жизни предпочитают руководствоваться иными принципами, чем декларируют на встречах с избирателями. Как следует из данных о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, опубликованных ЦИК перед выборами-2021, машины премиум-класса и элитное жилье – вот уровень личного комфорта, который предпочитают радетели за "всеобщее равенство".

Подавляющее большинство кандидатов в депутаты от КПРФ передвигаются на иномарках. Причем, некоторые имеют целые автопарки. Например, депутат Смоленской областной думы, желающий попасть теперь в Госдуму, Андрей Митрофаненков имеет 12 машин – восемь грузовых и четыре легковых, в том числе BMW X6 xDrive30d 2019 года выпуска, INFINITI QX70 и Toyota Camry 2020 года выпуска, указывают "Известия".

У депутата Госдумы Владимира Блоцкого заявлено два "Порше": Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4S. Только последний стоит около 10–11 млн рублей. Хотя еще в 2011 г. коммунисты настаивали на том, что госучреждения не должны закупать авто дороже 2 млн рублей.

Впрочем, у самого лидера партии Геннадия Зюганова, по данным СМИ, имеется Volkswagen Touareg стоимостью порядка 4–5 млн рублей. У его соратника, владельца агрохолдинга "Звениговский", Сергея Казанкова, выдвинутого КПРФ на выборы в сентябре, есть Porsche. Коммунист Николай Езерский владеет автомобилями Mercedes и Lexus. "Лексус" имеется и у представителя КПРФ в Госсовете Татарстана Николая Атласова.

Роскошными автомобилями члены КПРФ не ограничиваются. Дорогая недвижимость в стране и за границей, огромные земельные участки, крупные суммы на счетах в российских и зарубежных банках, ценные вещи и антиквариат – все это вписывается в круг интересов коммунистов.

Так, коммунист Владимир Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв. м с домом площадью 312 кв. метров в Великобритании. У его однопартийца Михаила Берулавы, помимо жилья и земли в РФ, есть две квартиры в Болгарии. При этом его заработок в 2020 г. составил около 15 млн рублей, а доход его жены – 26 млн. Впрочем, сам Берулава заявляет, что недвижимость за рубежом принадлежит не ему, а его супруге, поэтому закон он не нарушает, передает RT.

У депутата заксобрания Санкт-Петербурга от КПРФ Александра Рассудова тоже весьма обеспеченная жена – в Испании на нее зарегистрированы апартаменты площадью 117 кв. м и машиноместо в 800 "квадратов".

Еще один известный коммунист Павел Грудинин был исключен из списка кандидатов КПРФ в Госдуму после того, как его бывшая жена раскрыла информацию о счетах экс-супруга в зарубежных офшорах. Однако КПРФ вступилась за своего кандидата, обратившись в Верховный суд.

Между тем лидер ЛДПР Зюганов еще весной этого года предлагал ввести особый налог на "подозрительно богатых", чтобы помочь бедным. Но начать с себя борьбу за "социальную справедливость" коммунисты почему-то не могут. Или не хотят.

Как отмечает президент исследовательского центра "Политическая аналитика Михаил Тульский, после революции 1917 г. провозгласившие "всеобщее равенство" коммунисты в действительности стали строить "социализм для своих": со служебными машинами, хорошими квартирами для партработников.

"После крушения СССР коммунистическая номенклатура лишь увеличила свои аппетиты. С "волг" "зюгановцы" пересели на "мерседесы" и "порше", а на смену обкомовским дачам и квартирам в "сталинках" пришли роскошные поместья и особняки за границей",

– отметил политолог. По его мнению, члены КПРФ давно не придерживаются собственной идеологии, а в большую политику идут, чтобы обогащаться, прикрываясь от правосудия. Поэтому странно слушать рассуждения об интересах простых тружеников от людей, которые смотрят на мир из "порше". Популярности коммунистам как политической силе это явно не прибавит.