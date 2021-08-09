Владеющая сервисом компания пока не дала комментариев

Украиноязычные карты в сервисе Apple Maps показывают Чеченскую республику как "Чеченську Республіку Ічкерію"* (террористическая организация, запрещена в РФ и ликвидирована в ходе КТО). На ситуацию обратили внимание в российских медиа.

Как отмечает источник, на картах сам интернет-сервис Apple Maps обозначает указанный регион Чечней. Однако проблемы возникают при переводе системы iOS на украинский язык – тут официальное приложение в картографическом сервисе называет российский субъект "Чеченской Республикой Ичкерией"*.

РИА Новости направило запрос в российское представительство компании Apple. Пока что, отмечает источник, комментарий получить не удалось.

Ичкерия* появилась после распада СССР на территории Чечено-Ингушской республики, входившей до 1991 года в состав Советского Союза. Однако непризнанное объединение было ликвидировано в нарушение российского законодательства во время контртеррористической операции, проходившей на территории Северного Кавказа в 1990-е годы, пишет телеканал "360".

Ранее Министерство иностранных дел Украины возмутилось немецким автоконцерном MBW, который загрузил в свои автомобили сервис с навигационными картами, где Крым признан частью Российской Федерации. Замглавы МИД Эмине Джапарова заявила, что компания должна в срочном порядке исправить вопиющую оплошность.

Также МИД Украины потребовал от турецких коллег "удалить" карту с российским Крымом, которая появилась в Аланье на одном из городских памятников. В ведомстве заявили, что выявили по социальным сетям "недостоверную карту", направив городским властям просьбу исправить ситуацию.