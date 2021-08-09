На украинских картах Чечню отделили от России

На украинских картах Чечню отделили от России
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Владеющая сервисом компания пока не дала комментариев

Украиноязычные карты в сервисе Apple Maps показывают Чеченскую республику как "Чеченську Республіку Ічкерію"* (террористическая организация, запрещена в РФ и ликвидирована в ходе КТО). На ситуацию обратили внимание в российских медиа.

Как отмечает источник, на картах сам интернет-сервис Apple Maps обозначает указанный регион Чечней. Однако проблемы возникают при переводе системы iOS на украинский язык – тут официальное приложение в картографическом сервисе называет российский субъект "Чеченской Республикой Ичкерией"*.

РИА Новости направило запрос в российское представительство компании Apple. Пока что, отмечает источник, комментарий получить не удалось.

Ичкерия* появилась после распада СССР на территории Чечено-Ингушской республики, входившей до 1991 года в состав Советского Союза. Однако непризнанное объединение было ликвидировано в нарушение российского законодательства во время контртеррористической операции, проходившей на территории Северного Кавказа в 1990-е годы, пишет телеканал "360".

Ранее Министерство иностранных дел Украины возмутилось немецким автоконцерном MBW, который загрузил в свои автомобили сервис с навигационными картами, где Крым признан частью Российской Федерации. Замглавы МИД Эмине Джапарова заявила, что компания должна в срочном порядке исправить вопиющую оплошность.

Также МИД Украины потребовал от турецких коллег "удалить" карту с российским Крымом, которая появилась в Аланье на одном из городских памятников. В ведомстве заявили, что выявили по социальным сетям "недостоверную карту", направив городским властям просьбу исправить ситуацию.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость291289
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Гость287110
годный троллинг пердунов из Ольгино, они аж капслоком отдристались :))
Они хоть капсом дрищут, а ты мелко попердываешь, причем не в тему. В общем как обычно
Гость287110
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годный троллинг пердунов из Ольгино, они аж капслоком отдристались :))
Гость288289
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ПУСТЬ ЭТОТ ЧМОШНЫЙ НЕДОпризидент ГЛАВЕ ЧЕЧНИ КАДЫРОВУ В ГЛАЗА СКАЖЕТ ЧТО ЧЕЧНЯ ЭТО НЕ РОССИЯ - ДУШКА НЕ ХВАТИТ У ЭТОГО ЧМЫРЯ ЛОХА КЛОУНА
М
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это все на что способны кастрюльки,гггггг...
воевать с россией виртуально,грабить своих свинопидоргов под этот шумок.катры рисовать на футбольн майках а теперь границы россии рисовать по своим чумазым хотелкам
свиноолухи,отрыжка австровенгерская,продолжайте в том же духе,авость в ваше сввиноферма в своем навозе и сгинет
Гость291919
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Дол6оё6ы, чё с них взять, даже анализы уже плохие.
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