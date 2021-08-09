Готовилось убийство Протасевича: Лукашенко выдал сенсацию об оппозиционере

Готовилось убийство Протасевича: Лукашенко выдал сенсацию об оппозиционере
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Глава страны рассказал о заговоре Польши и Литвы

Александр Лукашенко объяснил инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Сенсационное завяление президент сделал во время выступления, приуроченного к годовщине президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, в конце мая самолет с оппозиционером пересек воздушное Минска во время следования из Афин в Вильнюс. Там его перехватил белорусский истребитель, сопроводив до аэропорта в столице Белоруссии. Летевшего на борту Протасевича задержали. После инцидента западные страны запретили полеты над воздушным пространством страны. 

Позже Лукашенко заявил, что на этот шаг пришлось пойти из-за сообщения о минировании самолета и просьбе представителей компании оказать содействие в обеспечении безопасности пассажиров. В Ryanair подобное опровергли. 

Сейчас белорусский президент, объяснил, что именно произшло в тот день. По его словам, белорусские власти вынужденно пошли на шаг с экстренной посадкой самолета, поскольку Польша и Литва "заказали" Протасевича.

Также он высказался об инциденте с Тимановской – бегуньей, сбежавшей во время Олимпиады в Токио в Польшу из-за скандальных заявлений в адрес руководства. Он уверяет, что спортменкой не принимала подобного решения самостоятельно, а ей управляли. 

"Знаете, почему (Тимановскую – прим. ред.) включили? МОК накатил и рекомендовал. Ей сказали: приедешь в аэропорт, беги к полицейскому, кричи, что те, кто подвозил в аэропорт – это сотрудники КГБ", – заявил он.

Источник: БелТа ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость293772
Пожаловаться Ответить
Лучше бы Протосевича все-таки замочили. Одним уродом, тянущим свои потные ручки к клавиатуре, меньше стало бы. Опять Лукашенко принял не взвешенное решение.
1
новости партнеров
По теме

"Америка держит Олимпиаду за горло": японцев возмутило лишение Авериной золотой медали

Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи

В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу

Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей