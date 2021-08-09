Глава страны рассказал о заговоре Польши и Литвы

Александр Лукашенко объяснил инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Сенсационное завяление президент сделал во время выступления, приуроченного к годовщине президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, в конце мая самолет с оппозиционером пересек воздушное Минска во время следования из Афин в Вильнюс. Там его перехватил белорусский истребитель, сопроводив до аэропорта в столице Белоруссии. Летевшего на борту Протасевича задержали. После инцидента западные страны запретили полеты над воздушным пространством страны.

Позже Лукашенко заявил, что на этот шаг пришлось пойти из-за сообщения о минировании самолета и просьбе представителей компании оказать содействие в обеспечении безопасности пассажиров. В Ryanair подобное опровергли.

Сейчас белорусский президент, объяснил, что именно произшло в тот день. По его словам, белорусские власти вынужденно пошли на шаг с экстренной посадкой самолета, поскольку Польша и Литва "заказали" Протасевича.

Также он высказался об инциденте с Тимановской – бегуньей, сбежавшей во время Олимпиады в Токио в Польшу из-за скандальных заявлений в адрес руководства. Он уверяет, что спортменкой не принимала подобного решения самостоятельно, а ей управляли.

"Знаете, почему (Тимановскую – прим. ред.) включили? МОК накатил и рекомендовал. Ей сказали: приедешь в аэропорт, беги к полицейскому, кричи, что те, кто подвозил в аэропорт – это сотрудники КГБ", – заявил он.