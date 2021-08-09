Условие Лукашенко по признанию Крыма в России сочли отговоркой

В Минске боятся утратить последний шанс на восстановление отношений с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просто не хочет признавать Крым российским, поэтому выдвигает популистские условия. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее Лукашенко заявил, что официально признает полуостров российской территорией, когда все до последнего российские олигархи придут в Крым со своим бизнесом. По мнению Безпалько, белорусский президент просто не хочет быть союзником Москвы, вот и придумывает отговорки.

"В Крыму присутствует вся линейка продуктов, в том числе тех компаний, которые, по мнению Лукашенко, принадлежат олигархам. Это отговорка",

– подчеркнул политолог. По его оценке, Лукашенко не заинтересован в интеграции с РФ, его больше устраивает роль "нахлебника". Поэтому он делает публичные популистские заявления, хотя сам дружит с некоторыми так называемыми олигархами из России, а в кругу его приближенных есть магнаты из Белоруссии, передает Общественная служба новостей.

В ходе выступления 9 августа, приуроченного к окончанию первого года президентства после выборов – 2020, Лукашенко также рассказал, почему "дорожные карты" по интеграции России и Белоруссии переформатировали в "союзные программы" и почему их количество решили сократить.

Ранее эксперты указывали, что признание власти РФ в Крыму станет "красной линией" для Минска, после которой сотрудничество Белоруссии с Западом станет еще сложнее.