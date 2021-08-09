Условие Лукашенко по признанию Крыма в России сочли отговоркой

Условие Лукашенко по признанию Крыма в России сочли отговоркой
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Минске боятся утратить последний шанс на восстановление отношений с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просто не хочет признавать Крым российским, поэтому выдвигает популистские условия. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее Лукашенко заявил, что официально признает полуостров российской территорией, когда все до последнего российские олигархи придут в Крым со своим бизнесом. По мнению Безпалько, белорусский президент просто не хочет быть союзником Москвы, вот и придумывает отговорки.

"В Крыму присутствует вся линейка продуктов, в том числе тех компаний, которые, по мнению Лукашенко, принадлежат олигархам. Это отговорка",

– подчеркнул политолог. По его оценке, Лукашенко не заинтересован в интеграции с РФ, его больше устраивает роль "нахлебника". Поэтому он делает публичные популистские заявления, хотя сам дружит с некоторыми так называемыми олигархами из России, а в кругу его приближенных есть магнаты из Белоруссии, передает Общественная служба новостей

В ходе выступления 9 августа, приуроченного к окончанию первого года президентства после выборов – 2020, Лукашенко также рассказал, почему "дорожные карты" по интеграции России и Белоруссии переформатировали в "союзные программы" и почему их количество решили сократить. 

Ранее эксперты указывали, что признание власти РФ в Крыму станет "красной линией" для Минска, после которой сотрудничество Белоруссии с Западом станет еще сложнее.

Источник: ОСН
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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он трус <цензура> не может ответить за себя
кивая на других ДОКАЗЫВАЕШЬ свое ничтожество
ну так народы этих новоявленных стран сами ничтожны коль свою страну СССР ПРОПИЛИ
Гость288486
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А где Сбер Грефа расположился в Крыму.
Гость293772
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Зачем спрашивать у Лукашено, признает ли он Крым российским? Он сам зависит как никто от внечшних ресурсов, и Белорусь с экономическо точки зрения - не самостоятельное государство.
Гость288882
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Батька хитрющий до не возможности
Гость291919
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Да проститутка таракан, хуже зели, тот хоть клоун веселый. Этот сам не знает что хочет. Нельзя быть умным и тараканом одновременно.
игорь
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у виска пальцем на президента белоруссии скажу так
запомни
НЕТ никакого РАВНОПРАВИЯ сравнивать Россию и кусок белоруссии область россии
как и все области стран снг
во вторых ВЫ ПРЕДАТЕЛИ прежде своей страны СССР а не президенты
вы бывшие коммунисты предали свою страну дважды создав из РОССИИ СССР и просрав ее в 91 году снова
вы хотели РАВЕНСТВО но СТРУСИЛИ подонками и так не изъяли Иерархию общества
так о каком равенстве речь если всегда рабы были у вас и будут в вашей сути справедливости
захотел равенства
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