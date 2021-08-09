Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на "Большом разговоре с президентом", который состоялся в Минске 9 августа. Лидер ответил на вопросы местных и иностранных журналистов, коснувшись также темы о своей отставке.
Так, Лукашенко заявил, что его преемником станет тот, кого изберет сам белорусский народ. Однако президент призвал любопытствующих журналистов не заниматься гаданиями и выдвижением предположений о конкретной дате его отставки.
"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", – отметил белорусский лидер
При этом президент республики сообщил, что может назвать в качестве кандидатов на пост лишь 15-20 человек, которые, на его взгляд, способны вырасти до поста главы государства и похожи на него в своей преданности Родине.
В ходе "Большого разговора" Лукашенко заявил, что республика прошла крайне серьезное испытание, когда в стране стоял ребром вопрос о национальном единстве. По мнению лидера, население страны способно "пройти достойно" новейшую историю.
За текущий год, добавил Лукашенко, белорусы смогли сохранить страну и определиться с выбором дальнейшего пути – без консолидации белорусской общественности мир дома сохранить бы не удалось.
По словам президента, страна нуждается в открытом и честном референдуме по изменениям в Основной закон. Предварительно проект новой конституции опубликуют, чтобы население могло с ним ознакомиться. Вполне вероятно, пояснил Лукашенко, что ряд поправок необходимо будет изменить во время всенародного обсуждения.
Во время конференции Лукашенко также рассказал, на каких условиях готов признать Крым российским.
Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи
Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"