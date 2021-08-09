Глава республики призвал журналистов не гадать о сроках отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на "Большом разговоре с президентом", который состоялся в Минске 9 августа. Лидер ответил на вопросы местных и иностранных журналистов, коснувшись также темы о своей отставке.

Так, Лукашенко заявил, что его преемником станет тот, кого изберет сам белорусский народ. Однако президент призвал любопытствующих журналистов не заниматься гаданиями и выдвижением предположений о конкретной дате его отставки.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", – отметил белорусский лидер

При этом президент республики сообщил, что может назвать в качестве кандидатов на пост лишь 15-20 человек, которые, на его взгляд, способны вырасти до поста главы государства и похожи на него в своей преданности Родине.

В ходе "Большого разговора" Лукашенко заявил, что республика прошла крайне серьезное испытание, когда в стране стоял ребром вопрос о национальном единстве. По мнению лидера, население страны способно "пройти достойно" новейшую историю.

За текущий год, добавил Лукашенко, белорусы смогли сохранить страну и определиться с выбором дальнейшего пути – без консолидации белорусской общественности мир дома сохранить бы не удалось.

По словам президента, страна нуждается в открытом и честном референдуме по изменениям в Основной закон. Предварительно проект новой конституции опубликуют, чтобы население могло с ним ознакомиться. Вполне вероятно, пояснил Лукашенко, что ряд поправок необходимо будет изменить во время всенародного обсуждения.

Во время конференции Лукашенко также рассказал, на каких условиях готов признать Крым российским.