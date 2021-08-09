От ЕС потребуются деньги и технологии

В Белоруссии грядет смена режима, и Евросоюз должен подготовиться к этому. С таким призывом выступила крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" в понедельник, 9 августа.

По словам евродепутатов, год назад у народа Белоруссии "жестоко украли победу демократии". Это был очень печальный день для Евросоюза. Однако режим Минска непременно падет, "это только вопрос времени", уверены в ЕП, поэтому призывают Брюссель принимать соответствующие меры уже сейчас.

"Европейский Союз должен подготовиться к победе демократической революции (– в Белоруссии – прим.ред.)",

– призвали евродепутаты. Они напомнили, что уже готов план экономической помощи в размере €3 млрд. Эти деньги обещаны Минску в случае досрочной смены власти в республике. Но только финансовой поддержкой в ЕП не ограничиваются. Они призывают Евросоюз составить для Белоруссии план экономических и демократических реформ и помочь с их внедрением.

"Это потребует значительной технической помощи, рабочей силы и терпения со стороны международного сообщества",

– указали в ЕП, отметив при этом, что у ЕС накопился значительный опыт в этом отношении, накопленный в разное время в странах Центральной и Восточной Европы, а также бывшей Югославии.

Параллельно евродепутаты настаивают на усилении наказания Александра Лукашенко и его сподвижников, обеспечив при этом защиту и безопасность всех оппонентов белорусского правительства.

Ранее спортсменка Кристина Тимановская, отказавшаяся вернуться в Белоруссию с Олимпиады в Японии и получившая убежище в Польше, заявила, что не чувствует себя защищенной от Минска даже за границей. При этом сам глава Белоруссии рассказал 9 августа, что он спас журналиста Романа Протасевича, принудительно посадив самолет в Минске, поскольку молодого человека "заказали" на Западе.