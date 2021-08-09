Минск продолжают наказывать за события прошлогоднего августа и арест Протасевича

Лондон ввел санкционные меры против Белоруссии. Официальным объяснением новых ограничений стало "продолжение подрыва демократии и нарушения прав человека" со стороны официального Минска.

Как отметили в британском правительстве, к Лондону присоединились в этом вопросе американские коллеги. Речь идет о дополнительных мерах, которые были введены Британией 21 июня после принудительной посадки самолета Ryanair, с борта которого сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Так, на это раз ограничения коснулись авиасферы – Лондон отказал перевозчикам и авиакомпаниями республики в праве приземляться на территории Британии, а также оказании техпомощи для "роскошных самолетов" Лукашенко.

Лондон ввел ограничения против белорусских калия и нефтепродуктов, а также наложил ограничения на товары двойного назначения, запретил в Британии скупку ценных бумаг и иных инструментов финансового рынка, выпущенных Белоруссией, и наложил аналогичные меры в вопросе предоставления кредитов.

"Великобритания также вводит санкции против Михаила Гуцериева, известного российского бизнесмена, который является одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Александра Лукашенко. Гуцериев оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе используя свои деловые интересы", – говорится в сообщении правительства.

Сам Лукашенко, который в это время отвечал на вопросы журналистов в ходе "Большого вопроса", заявил, что "прихвостни американцев" могут "подавиться этими санкциями". Белорусский лидер заявил, что тем самым Запад толкает Минск с Москвой к масштабному военному конфликту.

"Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей! А если будут – это не вы! Поэтому успокойтесь", – ответил президент журналистке CNN.

К новым санкциям против Белоруссии могут также присоединиться США – на прошлой неделе там анонсировали новые жесткие ограничения, которые бы стали "подарком" Лукашенко к первой годовщине прошедших выборов.