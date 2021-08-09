Великобритания первой "поздравила" Лукашенко с годовщиной выборов

Великобритания первой "поздравила" Лукашенко с годовщиной выборов
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Минск продолжают наказывать за события прошлогоднего августа и арест Протасевича

Лондон ввел санкционные меры против Белоруссии. Официальным объяснением новых ограничений стало "продолжение подрыва демократии и нарушения прав человека" со стороны официального Минска.

Как отметили в британском правительстве, к Лондону присоединились в этом вопросе американские коллеги. Речь идет о дополнительных мерах, которые были введены Британией 21 июня после принудительной посадки самолета Ryanair, с борта которого сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Так, на это раз ограничения коснулись авиасферы – Лондон отказал перевозчикам и авиакомпаниями республики в праве приземляться на территории Британии, а также оказании техпомощи для "роскошных самолетов" Лукашенко.

Лондон ввел ограничения против белорусских калия и нефтепродуктов, а также наложил ограничения на товары двойного назначения, запретил в Британии скупку ценных бумаг и иных инструментов финансового рынка, выпущенных Белоруссией, и наложил аналогичные меры в вопросе предоставления кредитов.

"Великобритания также вводит санкции против Михаила Гуцериева, известного российского бизнесмена, который является одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Александра Лукашенко. Гуцериев оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе используя свои деловые интересы", – говорится в сообщении правительства.

Сам Лукашенко, который в это время отвечал на вопросы журналистов в ходе "Большого вопроса", заявил, что "прихвостни американцев" могут "подавиться этими санкциями". Белорусский лидер заявил, что тем самым Запад толкает Минск с Москвой к масштабному военному конфликту.

"Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей! А если будут – это не вы! Поэтому успокойтесь", – ответил президент журналистке CNN.

К новым санкциям против Белоруссии могут также присоединиться США – на прошлой неделе там анонсировали новые жесткие ограничения, которые бы стали "подарком" Лукашенко к первой годовщине прошедших выборов. 

Источник: Сайт правительства Великобритании
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Анна
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Капец фашисту Лукашенко!!!!! Народ победит!!!! Вперёд, демократия мира!!!!!
Евгений
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Мозаичный психопат превратится в Манька убийцу— истерика— шизофреника!!!!! Видит себя в петле в ночных кошмарах!!!>.Бумеранг летит к террористу—узурпатору> И души убитых и замученных беларусов ускоряют старуху смерть схватить этого садиста за старческую шею— вот тогданарод Белар3си напьётся шампанского!!! Смерть фашисту Лукашистк!!!! Жыве Беларусь!!!!!
Гость285342
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Гость292004
Есть же любители мнения "всего мира"! При этом мнение самих белорусов их не интересует. Хочется понять, выражая готовность целовать авторов "мирового мнения" в зад, Вы это делаете по любви или за деньги.
По хайпу - просто так принято в некоторых кругах, есть о чем поговорить
Гость285107
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ГостьСС
291919, почитай, что его признал. Сирия, Куба, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Россия и Китай. Остальные страны не признали. Ты последний дегенерат или дохлый тролль.
да в добавок тупой ябатька
Гость291352
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ГостьСС
291919, почитай, что его признал. Сирия, Куба, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Россия и Китай. Остальные страны не признали. Ты последний дегенерат или дохлый тролль.
Вообщето выборы в Беларуси дело внутреннее и кто признал или не признал должно быть абсолютно по барабану, мнение других стран может только приниматься к сведению и не более. Ориентироваться на не признавших это дурость.
ГостьСС
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Гость291919
ГостьВР да ты долбень по ходу один и не признал выборы, сидишь там на портрет бидона дрочуваешь пуская шептуна. Оппозиционер божий!
291919, почитай, что его признал. Сирия, Куба, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Россия и Китай. Остальные страны не признали. Ты последний дегенерат или дохлый тролль.
Гость292004
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ГостьВР
Поздравили с годом НЕВЫБОРОВ. Его не выбрали, весь мир не признал фальсификации. Путин признал, а теперь его содержит.
Есть же любители мнения "всего мира"! При этом мнение самих белорусов их не интересует. Хочется понять, выражая готовность целовать авторов "мирового мнения" в зад, Вы это делаете по любви или за деньги.
Гость291919
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ГостьВР да ты долбень по ходу один и не признал выборы, сидишь там на портрет бидона дрочуваешь пуская шептуна. Оппозиционер божий!
Гость291191
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весь мир знать не знает где эта беолруссия
Гость291352
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Вот она дерьмократия в действии - лезть в чужие дела без спроса и накладывать санкции. Не ваше это собачье дело господа Британцы Белорусские дела.
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