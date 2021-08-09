Полярники из Москвы будут голосовать на выборах в Госдуму через интернет

Столичный сервис онлайн-голосования оказался очень востребованным

Более 300 тысяч заявлений поступило от москвичей, желающих участвовать в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре. Возможность проголосовать онлайн особенно высоко ценят люди, у которых мало свободного времени или кто по разным причинам окажется далеко от дома в период выборов с 17 по 19 сентября.

Многие россияне уже привыкли получать государственные услуги онлайн. Москвичи в этом плане продвинулись особенно далеко: им можно не выходить из дома, чтобы записать ребенка в школу, назначить прием у врача, оплатить счет за коммуналку или получить результаты анализов. Теперь и проголосовать на выборах федеральных и муниципальных выборах они тоже могут со своего смартфона, находясь в любой точке мира, где есть интернет.

Этой возможностью уже намерен воспользоваться инженер по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе "Севморпуть" Александр Шерстобитов.

"Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан в условиях командировки и пандемии",

– рассказал полярник в эфире телеканала "Москва 24". По его мнению, метод электронного голосования удобен и заслуживает такого же доверия, как и очное голосование, когда есть отработанные способы технологического контроля.

Тесты, проведенные в системе ДЭГ, показали – взломать систему и повлиять на результаты онлайн-голосования невозможно. Персональные данные участников тоже защищены куда лучше, что людей, пользующихся торговыми площадками в интернете.

Получить цифровой бюллетень для участия в выборах – 2021 смогут москвичи старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Желающие должны подать заявку на участие в ДЭГ до 13 сентября. Онлайн-голосование будет проходить в те же даты, когда и будут открыты избирательные участки: с 17 по 19 сентября 2021 года.