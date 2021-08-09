Сделкой с Меркель по "Северному потоку-2" Байден сделал подарок Путину - СМИ

Сделкой с Меркель по "Северному потоку-2" Байден сделал подарок Путину - СМИ
Фото: Liu Jie/ XinHua/ www.globallookpress.com
Хозяин Белого дома стремится все сделать для того, чтобы Москва не оказалась "навсегда в объятиях" Пекина

Президент США Джо Байден сделал подарок России, договорившись с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по "Северному потоку-2". Данной сделкой хозяин Белого дома возмутил власти восточноевропейских государств, однако такому шагу Вашингтона есть вполне очевидное объяснение и связано оно с Китаем. Об этом говорится в статье специалиста Лондонской школы экономики Вука Вукевича в The National Interest.

По его мнению, уступка Байдена Германии была обусловлена не российским, а китайским фактором.

"Одержимость Россией в американском истеблишменте в последние несколько лет затуманивает основную историческую реальность: Россия может быть случайным раздражителем, но Китай является системным соперником Соединенных Штатов и Запада", – указывает автор.

Одобрение "СП-2" стало посланием Байдена немцам, из которого следует, что Вашингтон дал свое согласие на отношения Берлина с Москвой, но этого не будет в случае таких же отношений ФРГ с КНР. Пока Германия продолжает уклоняться от полного согласования своей позиции по Пекину с Вашингтоном, Североатлантический блок недавно впервые назвал Поднебесную "вызовом безопасности". А значит, ни ФРГ, ни остальная Европа не смогут продолжать полагаться на гарантии безопасности США, если они продолжат открывать двери для Китая, пишет специалист.

""Северный поток-2" стал жестом доброй воли Байдена в адрес Германии, направленным на оживление трансатлантического партнерства и повышение готовности Берлина помочь Штатам сдерживать Китай в будущем", – считает Вукевич.

По его словам, соглашаясь на реализацию нового российского балтийского газопровода, американский президент "сделал подарок" Москве, чтобы гарантировать, что Россия не совершит "полный крен" в сторону Пекина.

Эксперт задается вопросом: будет ли РФ, отчужденная Западом и вынужденная вступить в союз с КНР, менее националистической, реваншистской и опасной по отношению к своим соседям? И категорично сам отвечает – нет.

Он подчеркнул, что сближение Запада с Россией не произойдет в "одночасье", в том числе, по причине "усталости Восточной Европы" от действий Вашингтона в связи с "СП-2", а также из-за того, что отношения с США полны "открытых вопросов".

Однако одобрение "Северного потока-2" является способом не сжигать все мосты с РФ и созданием окна возможностей для сближения в будущем, чтобы гарантировать, что Москва не "окажется навсегда в объятиях" Пекина. Но для этого потребуется много времени, терпения и стратегического мышления, резюмировал специалист.

Напомним, в июле стало известно, что в ходе своего визита в Вашингтон Меркель и Байден пришли к консенсусу по поводу нашего газопровода. В частности, лидеры двух стран пришли к общему мнению, что транзит российского газа через Украину должен быть сохранен, а также важно не дать Москве использовать трубу в качестве политического и экономического оружия.

Тем не менее позже пришла новость из берлинских властных коридоров о том, что ФРГ не откажется от работы "Северного потока-2" даже в случае попытки РФ применить магистраль как "геополитическое оружие".

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость291734
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Шерхану на Табаки всегда было наплевать. Но Табаки в виде леопарда (ФРГ) уже начинает напрягать.
Гость289740
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Лишить бандеровцев халявы теперь уже называется "геополитическим оружием". Забавно
ГостьВредный
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Зайдешь на Утро, и видишь, что самое главное для россиян-Северный поток. Спуститесь на землю, писаки. Узнайте, что волнует людей на самом деле. Не умеете находить интересное и злободневное - освободите стулья настоящим веб-журналистам.
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