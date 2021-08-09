Стала известна реакция Путина на избрание Зеленского президентом Украины

Стала известна реакция Путина на избрание Зеленского президентом Украины
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko /Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Глава РФ готов был сотрудничать с новым коллегой

Сегодня, 9 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел "Большой разговор" с журналистами. В ходе встречи речь зашла и о главе Украины Владимире Зеленском. Батька рассказал, как лидер россиян Владимир Путин отнесся в избранию на столь высокий пост популярного актера. 

Лукашенко поведал, что Путин воспринял этот поворот событий позитивно, так как хотел поскорее, чтобы решился конфликт в Донбассе. Президент России готов был сотрудничать с новым украинским лидером по любым темам. 

Лукашенко признался, что предостерегал Путина от быстрых шагов в отношении Зеленского, указывая на то, что тот не знал новоиспеченного политика. В итоге бывший актер оказался совсем не таким, каким казался. 

Батька посетовал, что президент Незалежной не стал миротворцем. В результате отказа Зеленского исполнять Минские соглашения, ситуация в Донбассе обострилась.

Президент РБ также объяснить, почему не наберет украинскому коллеге. Лукашенко отметил, что для звонка должна быть причина, а пытаться выйти на контакт, чтобы его покритиковали, не нужно. В таком случае его бы не понял Путин, добавил лидер белорусов. К тому же, США не одобрили бы этот разговор, поэтому Зеленский не взял бы трубку. 

Ранее Лукашенко сообщил, что в скором времени покинет пост президента. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Гость291191
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хорошо шо это <цензура> проявилось сразу, а не потом когда......как петухом поросем
Банкир
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Антиxу#лoпутин
А какое дело кровавому лилипуту путину и его кремлёвской своре отморзков до независимого государства Украина?
Не хватает пушечного мяса для войнушек которые пуйло развязывает по всему земному шару?
Украинцы больше никогда не будут рабами, вассалами у московитов, а Украина окраиной у России.
Посылайте своих сыновей на войны в Сирию, Ливию и во все места где кровавому лилипуту хочется пролить кровь россиян, а рос матерям получить гробы с ихними сыновьями.
Буга-га-га))))
Давай теперь на пианино своим крючком сыграй)))
Дрызкопопенко
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Кроха Зе непорядочный. С ним в разведку ходить не советую. Предаст и тут же что-нибудь соврет. С такой мимикой ясно, что врет. Когда врет, щмыгает носом. А шмыгает носом он последний год постоянно. Просто присмотритесь...
Гость288486
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Смех Папанова - xa xa xa - цензура?
Гость288486
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Антиxу#лoпутин
А какое дело кровавому лилипуту путину и его кремлёвской своре отморзков до независимого государства Украина?
Не хватает пушечного мяса для войнушек которые пуйло развязывает по всему земному шару?
Украинцы больше никогда не будут рабами, вассалами у московитов, а Украина окраиной у России.
Посылайте своих сыновей на войны в Сирию, Ливию и во все места где кровавому лилипуту хочется пролить кровь россиян, а рос матерям получить гробы с ихними сыновьями.
У бандерлогов такая независимость, что от вас вообще, ничего не зависит от слова совсем. Как сказал герой Папанова : " Ты голодранец <цензура> <цензура> <цензура>"
Гость287859
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Антиxу#лoпутин
А какое дело кровавому лилипуту путину и его кремлёвской своре отморзков до независимого государства Украина?
Не хватает пушечного мяса для войнушек которые пуйло развязывает по всему земному шару?
Украинцы больше никогда не будут рабами, вассалами у московитов, а Украина окраиной у России.
Посылайте своих сыновей на войны в Сирию, Ливию и во все места где кровавому лилипуту хочется пролить кровь россиян, а рос матерям получить гробы с ихними сыновьями.
Ты от куда такой вылез? В пушечное мясо это вы своих украинцев сами превращаете в гражданской войне на Донбасе. При этом весь смысл этой войны в пещерной бандеровской идеологии. А сколько бывших солдат ВСУ сейчас в пиндоских ЧВК гибнет по всему миру. Молчал бы уж лучше.
Антиxу#лoпутин
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А какое дело кровавому лилипуту путину и его кремлёвской своре отморзков до независимого государства Украина?
Не хватает пушечного мяса для войнушек которые пуйло развязывает по всему земному шару?
Украинцы больше никогда не будут рабами, вассалами у московитов, а Украина окраиной у России.
Посылайте своих сыновей на войны в Сирию, Ливию и во все места где кровавому лилипуту хочется пролить кровь россиян, а рос матерям получить гробы с ихними сыновьями.
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