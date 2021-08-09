Глава РФ готов был сотрудничать с новым коллегой

Сегодня, 9 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел "Большой разговор" с журналистами. В ходе встречи речь зашла и о главе Украины Владимире Зеленском. Батька рассказал, как лидер россиян Владимир Путин отнесся в избранию на столь высокий пост популярного актера.

Лукашенко поведал, что Путин воспринял этот поворот событий позитивно, так как хотел поскорее, чтобы решился конфликт в Донбассе. Президент России готов был сотрудничать с новым украинским лидером по любым темам.

Лукашенко признался, что предостерегал Путина от быстрых шагов в отношении Зеленского, указывая на то, что тот не знал новоиспеченного политика. В итоге бывший актер оказался совсем не таким, каким казался.

Батька посетовал, что президент Незалежной не стал миротворцем. В результате отказа Зеленского исполнять Минские соглашения, ситуация в Донбассе обострилась.

Президент РБ также объяснить, почему не наберет украинскому коллеге. Лукашенко отметил, что для звонка должна быть причина, а пытаться выйти на контакт, чтобы его покритиковали, не нужно. В таком случае его бы не понял Путин, добавил лидер белорусов. К тому же, США не одобрили бы этот разговор, поэтому Зеленский не взял бы трубку.

Ранее Лукашенко сообщил, что в скором времени покинет пост президента.