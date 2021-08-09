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Киевский режим должен требовать от России "репараций" за присоединение Крыма по примеру Германии после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил вице-премьер Незалежной, министр по делам интеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в интервью беглому российскому журналисту Евгению Киселеву в эфире телеканала "Украина 24".
Чиновник подчеркнул, что путь "возвращения" полуострова не будет быстрым. По его мнению, сейчас Россия находится вне рамок "мирового сообщества". Для того, чтобы туда вернуться и стать "рукопожатной" придется решать вопрос с принадлежностью Крыма.
Необходимо убедить россиян в том, что присоединение Крыма к РФ принесло стране лишь вред, полагает министр.
"На мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе", – отметил пан Резников, убежденный в том, что гражданам России "промывают мозги" агитацией официального Кремля.
Также он вспомнил, как после Второй мировой войны ФРГ приняла на себя обязательства выплатить пострадавшим от немецко-фашистской оккупации компенсации.
"Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: "Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации". И платят по сей день, выплачивают", – констатировал украинский чиновник.
Он добавил, что местное население за это не вынесло на вилах свою власть, и выразил уверенность, что уже скоро подобное случится и с Россией.
Заметим, что идеи получить "репарации" за потерю Крыма и разрушенный в результате внутриукраинского конфликта Донбасс постмайданные руководители Незалежной высказывают уже не в первый раз. В Москве посоветовали Киеву взыскать средства непосредственно с вождей "революции гидности" и авторов так называемой АТО.
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