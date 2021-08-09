Власти Незалежной уверены, что скоро РФ вынуждена будет это сделать ради рукопожатности

Киевский режим должен требовать от России "репараций" за присоединение Крыма по примеру Германии после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил вице-премьер Незалежной, министр по делам интеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в интервью беглому российскому журналисту Евгению Киселеву в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник подчеркнул, что путь "возвращения" полуострова не будет быстрым. По его мнению, сейчас Россия находится вне рамок "мирового сообщества". Для того, чтобы туда вернуться и стать "рукопожатной" придется решать вопрос с принадлежностью Крыма.

Необходимо убедить россиян в том, что присоединение Крыма к РФ принесло стране лишь вред, полагает министр.

"На мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе", – отметил пан Резников, убежденный в том, что гражданам России "промывают мозги" агитацией официального Кремля.

Также он вспомнил, как после Второй мировой войны ФРГ приняла на себя обязательства выплатить пострадавшим от немецко-фашистской оккупации компенсации.

"Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: "Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации". И платят по сей день, выплачивают", – констатировал украинский чиновник.

Он добавил, что местное население за это не вынесло на вилах свою власть, и выразил уверенность, что уже скоро подобное случится и с Россией.

Заметим, что идеи получить "репарации" за потерю Крыма и разрушенный в результате внутриукраинского конфликта Донбасс постмайданные руководители Незалежной высказывают уже не в первый раз. В Москве посоветовали Киеву взыскать средства непосредственно с вождей "революции гидности" и авторов так называемой АТО.

