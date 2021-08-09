Глава Республики призвал Вильнюс совместно решить проблему с беженцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Литвы провоцируют Минск на ответные действия на границе из-за миграционного кризиса и обещал дать "по морде". Об этом глава Республики говорил на сегодняшней большой пресс-конференции с сотрудниками разных СМИ.

"Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия. Мы пока терпим. Мы же видели: машину поставили, пограничные мигалки и гонят сюда людей", – заметил бацька.

Он призвал Вильнюс подумать над тем, как выйти из сложившейся ситуации. По его словам, литовские власти в вопросе с нелегальными мигрантами не поддерживают даже местные пограничники, которые "не хотят этой драки".

"Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку", – подчеркнул Александр Григорьевич.

Ранее на встрече президент рассказал, когда на белорусской территории могут появиться базы ВС России.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко распорядился "закрыть каждый метр границ" Белоруссии на фоне инцидентов с беженцами. Между тем, политолог Камран Гасанов считает, что такой приказ президент отдал по двум другим причинам: во избежание попадания в Республику организаторов протестных акций и для сокращения оттока граждан из страны.

