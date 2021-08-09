Администрация лидера нации утверждает, что на новом арт-объекте в центре Киева "одета" вышиванка

В Незалежной очередная зрада и искусствоведческий спор, связанный с этнической одеждой. На сей раз предметом обсуждения среди украинцев в соцсетях стал один из арт-объектов, установленных у стен офиса президента Украины в центре Киева ко Дню независимости. Речь идет о петухе, который одет в русскую косоворотку, сообщает сегодня издание "Страна.ua"

Отмечается, что детская площадка, созданная у стен администрации Владимира Зеленского, посвящена творчеству украинской художницы Марии Примаченко, которая творила в жанре "наивного искусства" и является лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко. В рамках арт-проекта на площадке установлены фигуры, сделанные по мотивам ее работ.

Однако некоторым соотечественникам показалось, что именно петух одет в русскую косоворотку.

"Скажите мне, что это фейк! Скажите мне, что это фотошоп! Скажите мне, что это все неправда! Обдолбанный петух в косоворотке возле Офиса президента Украины…", – написал на своей странице в "Фейсбук" экс-советник министра обороны Юрий Бирюков.

Многие пользователи Сети поддержали мнение бывшего чиновника (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Просто Сальвадор Дали какой-то. Я знаю, зачем! Просто теперь все будут обсуждать только вот это", "Лучший портрет полшестого, имхо", "Я памятник себе воздвиг...", "Ещё и в собственной луже", "Это главный обитатель офиса вышел в народ?", "А Ивана-дурака там нет, его и так все знают!".

Между тем, в самой администрации Зеленского пояснили изданию "Страна.ua" объяснили, что петух на самом деле одет в вышиванку, а не в косоворотку, "как некоторые утверждают".

"По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", – заявили у президента.

Здесь нужно заметить, что Днепропетровщина до революции 1917 г. входила в Российскую Империю и представляла Екатеринославскую губернию Малороссии.



Напомним, ранее в мае текущего года чета Зеленских также вляпалась в историю с этнической одеждой. В День украинской вышиванки они появились в белых рубахах с уникальным орнаментом. Некоторые граждане увидели в узорах и мужском воротнике элементы косоворотки.

