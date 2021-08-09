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Вашингтон объявил о новых рестрикциях против Минска. В официальном заявлении президента США Джо Байдена указано, что власти Белоруссии несут "чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.
Санкции включают в себя блокировку активов официальных лиц Республики, уточняет РИА "Новости". Рестрикции затронут оборонную сферу, энергетику и транспорт.
Ранее к годовщине белорусских протестов санкции против Белоруссии ввела Великобритания.
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