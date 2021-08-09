Лукашенко рассказал о слезах отпущенных в Россию "вагнеровцев"

Лукашенко рассказал о слезах отпущенных в Россию "вагнеровцев"
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Бацька назвал украинского журналиста Гордона "мерзавцем" за его "болтовню" об инциденте с 33 гражданами РФ

Отпущенные Минском летом 2020 г. российские граждане, которых украинские спецслужбы называют бойцами ЧВК "Вагнера" и которых обманным путем пытались заманить на территорию Незалежной, прослезились на границе, когда узнали, что белорусские власти не запрещают им приезжать в Республику. Об этом президент Александр Лукашенко рассказал в ходе сегодняшней большой пресс-конференции с журналистами.

По его словам, до Смоленска 33 "русских богатырей", как когда-то выразился сам бацька, сопровождал его старший сын Виктор Лукашенко.

""Вагнеровцы" спросили, могут ли они потом приезжать в Беларусь, на что получили ответ, что президент не запрещал. Некоторые заплакали", – сообщил Александр Григорьевич.

Также он резко раскритиковал украинского журналиста Дмитрия Гордона, ранее утверждавшего, что операция против россиян была провалена из-за предательства кого-то внутри руководства Незалежной. Кроме того, скандальный медиа-деятель в начале весны нынешнего года обещал, что вот-вот выйдет документальное расследование от британской организации Bellingcat об истории с "вагнеровцами", которое станет информационной бомбой. Фильм до сих пор не вышел.

Лукашенко считает, что Гордон намеренно искажает инцидент с россиянами и историю их возвращения в РФ, хотя уже давно известны все подробности произошедшего. Глава государства заметил, что все 33 человека, включая украинских граждан, сами изъявили желание отправиться именно в Россию.


И в том, что они не отправились в Незалежную виноват лично президент соборной Владимир Зеленский, который почему-то не прислал в Белоруссию генпрокурора страны"для защиты задержанных ребят", подчеркнул бацька.

Ну, и в довершение Лукашенко назвал Гордона "мерзавцем", которого следовало бы посадить в следственный изолятор за "болтовню".

Ранее сегодня Александр Григорьевич поведал журналистам о реакции российского лидера Владимира Путина на избрание президентом Украины Зеленского, а также заявил, что Минск будет бить "по морде" Вильнюс за провокации на литовско-белорусской границе в свете миграционного кризиса.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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