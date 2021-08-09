Верховный суд признал фальсификацию документов со стороны Грудинина

Верховный суд признал фальсификацию документов со стороны Грудинина
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Жалобу директора Совхоза имени Ленина и партии отклонили

Ранее ЦИК исключил Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. После чего партия подала в Верховный суд жалобу, которую отклонили. 

Решение было принято сегодня, 9 августа, пишет РИА "Новости".

КПРФ в начале июля указала в федеральном списке партии в первой тройке Грудинина. Позже в ЦИК поступило письмо от экс-супруги политика Ирины. Женщина утверждала, что директор Совхоза скрывает акции в белизском офшоре Bontro LTD, которые по закону кандидат в депутаты иметь не может. 

Позже Генпрокуратура отыскала у Грудинина 16 667 акций Bontro Ltd. На основе этой информации ЦИК и исключила политика. Сам предприниматель опроверг данные Генпрокуратуры, заявив, что никакого отношения к зарубежным активам не имеет. По его словам, он отказался от своей доли еще в 2017 году, о чем сообщал в соответствующие структуры – налоговые инспекции столицы и области. 

Коммунисты назвали решение ЦИК необоснованным, нарушающим право политика стать парламентарием. В партии указывали, что Генпрокуратура представила свой отчет на основе "двух нотариально заверенных документов на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы" в нашей стране. 

Ведомство получило эти данные от компании Prudential Trust Corporation Ltd, которая не обладала никакими данными о Bontro Ltd.

Как уточняет агентство, директор Совхоза передавал в ЦИК заверенные бумаги. Документы подтверждают, что он отказался от зарубежных финансовых инструментов еще четыре года назад, а также закрытие Bontro Ltd зимой 2018 года. 

Однако Верховный суд оказался на стороне ЦИК и Генпрокуратуры. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время заседания заявил, что показанные документы – "какая-то лажа" без печатей, а решение было принято неправомерно. Политик подчеркнул, что партия на этом не остановится и будет обжаловать исключение Грудинина из списков до конца. Зюганов также отметил, что ситуация напоминает ему расстрел Белого дома в 1993 году. 

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17 по 19 сентября 2021 года. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Отдел информации

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