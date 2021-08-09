Шойгу, Лавров и Собянин открыли федеральный общественный штаб "Единой России"

Госдеятели указали на то, что партия не боится решать проблемы вне зависимости от их сложности

В Москве 9 августа заработал федеральный штаб общественной поддержки "Единой России". На открытие пришел член бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин.

Компанию мэру столицы составили госдеятели, которые вошли в федеральный список партии на грядущих осенью выборах Госдумы. Так, на мероприятии появились член бюро высшего совета партии, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, а также сопредседатель Центрального Штаба ОНФ, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Не пропустили открытия штаба и врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" Денис Проценко и уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как отметил Собянин, выборы депутатов – это борьба. Сейчас идет ее пик – завершается регистрация кандидатов в Государственную думу и начинается агитационная кампания.

"И мы здесь боремся не за медали, не за отличия, а за нашу страну и ее будущее", – цитирует столичного градоначальника АГН "Москва".

Собянин подчеркнул, что сейчас самое время биться за избирателей. Однако "Единая Россия" отличается от других партий тем, что ведет борьбу за голоса уже давно – с прошедших выборов. По его словам, единороссы агитируют с помощью действий, конкретных дел и результатов, а не громких высказываний, что довольно непросто. Собянин уточнил, что крайне сложно агитировать и побеждать не на основе обещаний, а через дела.

Мэр Москвы напомнил, что партия всегда открыта для различных предложений, но если они направлены на развитие страны. Собянин обратил внимание на то, что если бы он некогда пошел на поводу у оппозиции, столица была бы сейчас проблемным населенным пунктом – например, не строилось бы метро.

"Представляете себе, что бы было, если бы мы послушали и не стали бы благоустраивать город?" – поинтересовался у присутствующих Собянин.

Мэр добавил, что Москва стала бы грязной. А сейчас мы можем гордиться тем, что столица – один из самых благоустроенных городов в Европе.

По его словам, "Единая Россия" берет на себя ответственность, несмотря на различные трудности, решает проблемы. Собянин уверен, что партия должна победить на выборах, чтобы наша страна была сильной.

Шойгу тоже взял слово. Министр обороны РФ подчеркнул, что партия должна и дальше претворять в жизнь множество проектов. Это сейчас намного тяжелее из-за груза ответственности за все действия "Единой России" в прошлом и будущем. Ведь партии предстоит сделать немало – набранный темп необходимо сохранять и дальше.

"Конечно, надо внедрять все новые и новые проекты, которые послужат на благо нашей страны: будь то здравоохранение, образование, будь то развитие транспортной системы страны", – указал глава Минобороны РФ.

Шойгу напомнил, что предложения и идеи единороссов реализуются через национальные проекты.

Лавров также не остался в стороне и высказался. По мнению министра иностранных дел России, успехи, которые удалось достигнуть во внешней политике, обязаны, в том числе, тесной координации с гражданским обществом. Развивается не только парламентская дипломатия, но и другие новые формы негосударственной, общественной дипломатии. Например, научная и молодежная. Лавров особо отметил важную роль движения волонтеров, которые продвигают идеалы отечественной внешней политики с помощью методов народной дипломатии.

"Вы делаете великое дело", – подытожил Лавров.