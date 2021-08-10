Киев отреагировал на слова Лукашенко о возможном признании Крыма российским

Украинский МИД предостерег белорусских соседей, которые, на его взгляд, оказывают поддержку "агрессивной политике" Российской Федерации. В ведомстве заявили, что существует опасность "поглощения" республики со стороны России.

Киев также считает, что, таким образом, украинская сторона столкнулась с национальной безопасностью. По этой причине любая форма поддержки со стороны Белоруссии в пользу РФ может расцениваться как подрыв суверенитета и территориальной целостности Незалежной.

МИД заявил о своей поддержке протестующим, указав, что последние стремятся жить в "независимой европейской стране". Белорусы являются для Украины одним из наиболее близких и дружественных народов. Поэтому иных альтернатив, кроме как общего европейского пути, Киев не видит.

Также в ведомстве призвали официальный Минск освободить от заключения всех политических заключенных, а также прекратить преследования в отношении ряда медиа.

Соответствующий призыв с украинской стороны прозвучал после недавнего заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил, что не исключает признания Крыма российским. Глава республики указал, что в отношении Незалежной у него "развязаны руки" из-за негативного отношения Киева, и такое признание за ним "не заржавеет" – если крупный российский бизнес устремится на полуостров.

При этом Лукашенко обвинил украинскую администрацию в поставках оружия и переброски радикальных ячеек в Белоруссию.

Белорусский лидер также заявил, выступая на "Большом разговоре", что Минск не собирается вводить санкционные меры против Киева.