Боятся доминирования: на Украине озвучили причину отказа в членстве ЕС и НАТО

Боятся доминирования: на Украине озвучили причину отказа в членстве ЕС и НАТО
Фото: Petro Poroshenko /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Западная Европа не хочет "свержения"

Основными противниками принятия Украины в НАТО и Евросоюз являются Германия и Франция. Обе страны не хотят делиться членством, поскольку испытывают страх перед Киевом. Такое мнение выразил политолог Вадим Карасев в эфире "Украина 24". 

В частности, наиболшее опасение у Берлина и Парижа вызывает военная мощь Киева, пишет URA.RU. Для Европы Украина является большой страной с большим количеством населения, особенно на фоне многих балтийских или балканских стран. И если Евросоюз решиться дать ей членство, то это будет грозить западноеврепейским странам потерей своих позиций.

"Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной", – приводит его слова РИА "Новости". 

К тому же у немцев и французов есть проблемы в отношениях с поляками и странами Балтии. А когда будет запущен в работу "Северный поток – 2", они могут пострадать еще сильней, отметил эксперт.

Ранее во Франции заявили, что для вступления Украины в НАТО стране необходимо продолжать проводить реформы. Пока единого решения о членстве в Евросоюзе нет. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость кидающий кость
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Армия голодрани.
Гость291734
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ЕС боится бандерлогов,что они просто втихаря всю военную технику сплавят кому-нибудь.
Это у бандерлогов в крови.
Гость291191
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военная мощь рогулей :))
бездонная бочка вороватых и жуликоватых рогулей - вот чего она боится
Гость288486
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Укры самые независимые от всего, то есть - голодранцы.
Гость285897
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Повеселили... Ну да, старушка-Европа как огня боится такой вот саранчи как изголодавшаяся по халявным деньгам Украина.
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