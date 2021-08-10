Западная Европа не хочет "свержения"

Основными противниками принятия Украины в НАТО и Евросоюз являются Германия и Франция. Обе страны не хотят делиться членством, поскольку испытывают страх перед Киевом. Такое мнение выразил политолог Вадим Карасев в эфире "Украина 24".

В частности, наиболшее опасение у Берлина и Парижа вызывает военная мощь Киева, пишет URA.RU. Для Европы Украина является большой страной с большим количеством населения, особенно на фоне многих балтийских или балканских стран. И если Евросоюз решиться дать ей членство, то это будет грозить западноеврепейским странам потерей своих позиций.

"Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной", – приводит его слова РИА "Новости".

К тому же у немцев и французов есть проблемы в отношениях с поляками и странами Балтии. А когда будет запущен в работу "Северный поток – 2", они могут пострадать еще сильней, отметил эксперт.

Ранее во Франции заявили, что для вступления Украины в НАТО стране необходимо продолжать проводить реформы. Пока единого решения о членстве в Евросоюзе нет.