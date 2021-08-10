Репортеру авторитетного западного издания указали на место его страны в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко четко дал понять, что не считает США центром мировой политики.

В ходе пресс-конференции "Большой разговор" пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт указала, что в зале Дворца независимости собралось немало представителей региональной прессы, которым еще не давали слова, и разрешила задать вопрос представителю издания "Минская правда".

Спустя некоторое время Лукашенко сам указал на журналистку в первых рядах, чтобы ей включили микрофон.

"Вот девушка с региона",

– пояснил он. Эйсмонт, взглянув на представительницу СМИ, удивилась, перевела взгляд на президента, но он лишь подтвердил свое намерение кивком и смехом. При этом сама журналистка тоже впала в ступор, и пресс-секретарю даже пришлось ее поторопить: "Девушка, вам уже дали слово, что вы на меня смотрите, чего ждете?", – подбодрила Эйсмонт, уже не сдерживая улыбки.

Такая реакция стала понятна, как только журналистка представилась:

"Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета "Нью-Йорк Таймс",

– сказала представительница американского издания, после чего по залу прокатился дружный смех.

Некоторые журналисты позже написали, что Лукашенко ошибся, перепутав иностранную журналистку с репортером из региона. Были также попытки представить случившееся, как неприятный инцидент, в который попал глава Белоруссии. Однако реакция самого Лукашенко и хорошо знающей его Эйсмонт подсказывает, что, скорее, Батька таким образом подколол представительницу США. Он дал понять, что для Белоруссии США не является мировым центром.

Показательно, что в то время, когда в Минске проходила пресс-конференция, пришли новости из Вашингтона. Там ввели новые санкции против белорусского руководства, а также крупнейших предприятий республики и ее оборонного сектора. Аналогичный пакет рестрикций в отношении Белоруссии приняла и Великобритания.

"Большой разговор" Лукашенко с журналистами состоялся 9 августа и был приурочен к окончанию первого года нового президентского срока. На мероприятие были аккредитованы порядка 300 представителей белорусских и зарубежных СМИ. Глава республики отвечал на вопросы семь с половиной часов.

Среди многочисленных тем, интересовавших журналистов, многие затрагивали сотрудничество России и Белоруссии. В частности, стало понятно, что Лукашенко думает по поводу создания российских военных баз на территории республики и признания Крыма. Ответ о Крыме сразу активизировал бурную дискуссию в интернете. В России дали понять, что недовольны "нахлебнической" позицией Лукашенко, особенно на фоне новой просьбе о кредите.

Ранее под раздачу попала Белорусская ассоциация гимнастики, высмеявшая положение российских спортсменов на Олимпийских играх. Несмотря на то, что публикация БАГ была быстро удалена, а белорусские спортивные чиновники заявили, что аккаунт взломали хакеры, многие им не поверили.