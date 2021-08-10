Руководству Украины напомнили о смысле репараций после слов о Крыме

Руководству Украины напомнили о смысле репараций после слов о Крыме
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Киевским деятелям следует сначала полистать словарь, чтобы не позориться на публике

Требования от России репараций за потерянный Крым являются "очередной глупостью" со стороны представителей Незалежной. Об этом заявил зампредседателя крымского парламента Ефим Фикс.

По его мнению, украинские политики выходят на публику с непонятными, но громкими словами, рассчитывая, что их слушатели не будут вникать в смысл сказанного. Да и сами спикеры плохо разбираются в правовых терминах.

"Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят",

– предположил парламентарий в комментарии РИА "Новости". Он пояснил, что Россия воссоединилась с Крымом, основываясь на волеизъявлении большинства жителей полуострова. Все прошло мирным путем в рамках международного права. "Никто никого не завоевывал", – подчеркнул Фикс. Соответственно, речи о репарациях даже быть не может.

При этом парламентарий напомнил, что украинские банки в 2014 году присвоили все сбережения жителей Крыма, которые были на счетах. Более того, Киев просто "разворовывал" богатства полуострова все годы его нахождения в составе Украины.

Ранее вице-премьер Незалежной Алексей Резников заявил, что возвращение Крыма под власть Киева произойдет не так быстро, как им хотелось бы, однако заверил, что Москва непременно выплатит Киеву репарации за Крым.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость284688
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Выкатить ответные репарации за геноцид народов Крыма за время хохляндской оккупации.
Гость294259
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Удивляет безразличие и пассивность рос. чиновников в вопросе незаконного присвоение уркаиной Крыма в 1954 г. Крым был украден у России. Это доказал кс рф. Если так то возмещение ущерба от незаконного владения чужой территории и возврат денег за нахождение рос. флота в Севастополе должен быть поднят и решен.
М
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вам уже писали по репарации - вы как любите свиньи,по жиже или погуще,гггггг
подходи с миской свинопидорги
Гость Вася
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Дырку от бублика.
Ыч
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Фантомные боли селюков и клованов щоневмерлой.
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