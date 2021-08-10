Киевским деятелям следует сначала полистать словарь, чтобы не позориться на публике

Требования от России репараций за потерянный Крым являются "очередной глупостью" со стороны представителей Незалежной. Об этом заявил зампредседателя крымского парламента Ефим Фикс.

По его мнению, украинские политики выходят на публику с непонятными, но громкими словами, рассчитывая, что их слушатели не будут вникать в смысл сказанного. Да и сами спикеры плохо разбираются в правовых терминах.

"Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят",

– предположил парламентарий в комментарии РИА "Новости". Он пояснил, что Россия воссоединилась с Крымом, основываясь на волеизъявлении большинства жителей полуострова. Все прошло мирным путем в рамках международного права. "Никто никого не завоевывал", – подчеркнул Фикс. Соответственно, речи о репарациях даже быть не может.

При этом парламентарий напомнил, что украинские банки в 2014 году присвоили все сбережения жителей Крыма, которые были на счетах. Более того, Киев просто "разворовывал" богатства полуострова все годы его нахождения в составе Украины.

Ранее вице-премьер Незалежной Алексей Резников заявил, что возвращение Крыма под власть Киева произойдет не так быстро, как им хотелось бы, однако заверил, что Москва непременно выплатит Киеву репарации за Крым.