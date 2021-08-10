Сатановский простым русским словом объяснил отказ Лукашенко признать Крым

Сатановский простым русским словом объяснил отказ Лукашенко признать Крым
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Москва и Минск по-разному понимают суть союзнических отношений

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном признании Крыма российским полуостровом показывает, как на самом деле Минск относится к партнерству с Москвой. Такой вывод сделал политолог Евгений Сатановский.

Накануне Лукашенко пообещал, что признает Крым сразу же, как туда начнут поставлять продукцию все российские олигархи. По мнению Сатановского, Россия тоже могла бы на все запросы Белоруссии соглашаться, но говорить, что сделает это "как-нибудь потом". Пока же получается наоборот:

"Деньги и нефть с нас. Поддержка, если сильно припечет, военная с нас. Рынок для белорусских товаров тоже с нас",

– описал Сатановский суть нынешних союзнических отношений РФ и РБ. При этом когда Москве требуется поддержка Минска, она получает "хрен по морде". Так, в вопросе Крыма Лукашенко отказывается выступить однозначно на стороне России, поскольку это противоречит позиции Запада, с которым Белоруссия выстраивает отношения в рамках своей так называемой "многовекторной политики".

"Раньше это называлось по-простому",

– написал Сатановский в своем телеграм-канале, использовав русское слово на букву "б", означающее неразборчивость в связях.

Политолог допустил, что отношения Москвы и Минска складывались бы по-другому, если бы Лукашенко поставили во главе Союзного государства: тогда бы и вопрос единой валюты, и общих органов управления, и суверенитета решился быстро. Но раз нет, то приходится мириться с тем, что есть.

Накануне, 9 августа, Лукашенко провел большую пресс-конференцию, в ходе которой много говорил об отношениях с Россией. В частности, заявил, что на территории республики могут появиться российские военные базы, если этого будет требовать ситуация.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Анатоль
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Всё оказанное белоруссии Россией для него ничего не стоит. Оказанная услуга забывается быстро. Вот тебе и единая армия, валюта, базы. При нём этого не будет НИКОГДА.
Гость287423
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Уже и бацька плавно переходит в стан "врагов" рашки. Этож один народ!
ГостьБелорус
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Надо же, через двадцать семь лет у Сатановского открылись глаза. В Беларуси это знают давным-давно. Кто из россиян хочет Лукашенко во главе России? Росиии "приходится мириться с тем, что есть", это ради чего?
Гость286676
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Тут не Б... Тут весь алфавит на голову негодяйского Лукаша
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