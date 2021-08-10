Захарова отреагировала на появление в США спецпосланника по "Северному потоку-2"

Захарова отреагировала на появление в США спецпосланника по "Северному потоку-2"
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Москва готова к диалогу с представителем американской стороны

Сильная вовлеченность Белого дома в вопрос энергетических поставок в Европе вылилась в появление спецпосланника США по "Северному потоку-2". В Москве пока воздерживаются от оценок на этот счет. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все будет зависеть от дальнейших действий Вашингтона.

"Будем исходить из реалий",

– пояснила дипломат в эфире Youtube-канала "Соловьев Live". При этом она подчеркнула, что Москва никогда не отказывалась от диалога, поддерживает контакты с США по разным вопросам, но и реагирует соответствующе.

"Отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США",

– указала дипломат, подчеркнув, что "конструктивные шаги" тоже видит и тогда поступает не менее "конструктивно", приводит Общественная служба новостей слова Марии Захаровой.

Ранее в СМИ появились сообщения, что президент США Джо Байден назначил спецпосланником по "Северному потоку-2" своего бывшего советника Амоса Хохштейна. Ранее он отвечал за международные вопросы в сфере энергетики при Госдепе и выступал резко против нового газопровода из России в Евросоюз.

Как пояснили источники, знакомые с ситуацией, Байден хочет таким образом получить больше влияния на реализацию проекта "Северный поток-2", передает РИА ФАН. При этом Киев недоволен этими шагами Вашингтона, опасаясь, что Белый дом изменит выбранный ранее курс против "СП-2".

Ранее лидеры США и Германии договорились общими усилиями отстаивать сохранение газового транзита через Украину после запуска в эксплуатацию "Северного потока-2" и после 2024 года, когда истекает срок действующего российско-украинского соглашения. В России на это ответили, что юридических обязательств перед Украиной после 2024 года она не несет, однако будет готова рассмотреть соответствующие предложения Киева.

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить уже осенью 2021 года. Работы по сертификации первой нити газопровода уже начались.

Источник: ОСН
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287110
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крым наш
Вам ничего не нужно!Только грошей дайте!Вы родину продадите бегом!О чём это я,уже продали!
так у нас одни иммигранты или их дети - какая "родина" ? родина это там где хорошо жить.
крым наш
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Гость287110
нам крым не нужен.
Вам ничего не нужно!Только грошей дайте!Вы родину продадите бегом!О чём это я,уже продали!
Гость287720
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Что забыли украинцы здесь на русском ресурсе?
Гость287110
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ГостьРР
Надеюсь, что как только Лавров уйдет в Госдуму, то на место Мани поставят молодую, умную, симпатичную женщину. Маня унизила россиян в 2017 году, сказала, что нищебродам нечего ездить по заграницам. Это занятие для высшей богатой касты, таких как она.
да, в свое время Маша знала где раздвигать ноги. а так - пустая бестолковка
ГостьРР
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Надеюсь, что как только Лавров уйдет в Госдуму, то на место Мани поставят молодую, умную, симпатичную женщину. Маня унизила россиян в 2017 году, сказала, что нищебродам нечего ездить по заграницам. Это занятие для высшей богатой касты, таких как она.
Гость287110
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М
они только это и могут на чтото серьезное например как возвращение крыма кишка тонка
поэтому и скулите шакалы вроде тебя в сети
нам крым не нужен.
М
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Гость287110
а вот американская сторона вас посылает в детородный орган.
они только это и могут на чтото серьезное например как возвращение крыма кишка тонка
поэтому и скулите шакалы вроде тебя в сети
Гость287110
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а вот американская сторона вас посылает в детородный орган.
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