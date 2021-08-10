Захарова отреагировала на появление в США спецпосланника по "Северному потоку-2"

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Сильная вовлеченность Белого дома в вопрос энергетических поставок в Европе вылилась в появление спецпосланника США по "Северному потоку-2". В Москве пока воздерживаются от оценок на этот счет. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все будет зависеть от дальнейших действий Вашингтона.
"Будем исходить из реалий",
– пояснила дипломат в эфире Youtube-канала "Соловьев Live". При этом она подчеркнула, что Москва никогда не отказывалась от диалога, поддерживает контакты с США по разным вопросам, но и реагирует соответствующе.
"Отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США",
– указала дипломат, подчеркнув, что "конструктивные шаги" тоже видит и тогда поступает не менее "конструктивно", приводит Общественная служба новостей слова Марии Захаровой.
Ранее в СМИ появились сообщения, что президент США Джо Байден назначил спецпосланником по "Северному потоку-2" своего бывшего советника Амоса Хохштейна. Ранее он отвечал за международные вопросы в сфере энергетики при Госдепе и выступал резко против нового газопровода из России в Евросоюз.
Как пояснили источники, знакомые с ситуацией, Байден хочет таким образом получить больше влияния на реализацию проекта "Северный поток-2", передает РИА ФАН. При этом Киев недоволен этими шагами Вашингтона, опасаясь, что Белый дом изменит выбранный ранее курс против "СП-2".
Ранее лидеры США и Германии договорились общими усилиями отстаивать сохранение газового транзита через Украину после запуска в эксплуатацию "Северного потока-2" и после 2024 года, когда истекает срок действующего российско-украинского соглашения. В России на это ответили, что юридических обязательств перед Украиной после 2024 года она не несет, однако будет готова рассмотреть соответствующие предложения Киева.
Строительство "Северного потока-2" планируется завершить уже осенью 2021 года. Работы по сертификации первой нити газопровода уже начались.
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поэтому и скулите шакалы вроде тебя в сети