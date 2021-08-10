Деньги могут с высоким риском "улететь в трубу", как при Януковиче

Просьба белорусского лидера Александра Лукашенко о выдаче очередного займа в миллиард долларов для республики – шантаж. Такое мнение выразил экономист, политолог Никита Масленников, назвавший просьбу президента страны шансом остаться в кресле в условиях конфликта с оппозицией.

Специалист полагает, что Москве ничего не остается сделать – лишь согласиться и пойти навстречу. Условия о взятых обязательствах по Союзному государству дают о себе знать, и Лукашенко прекрасно об этом осведомлен.

По словам Масленникова, деньги "улетят в трубу" – если брать в расчет официальный Минск, самого Лукашенко и непростую в стране ситуацию.

"С Украиной при президенте Януковиче Россия уже вылетала на три миллиарда. Очень бы не хотелось, чтобы эта история вновь повторилась, – заметил экономист.

Спикер также выразил уверенность, что приближается логичный конец эпохи президентства Лукашенко, и в скором времени подобные просьбы с его стороны сойдут на нет. Ситуацию точно не назовешь чем-то беспрецедентным – подобные просьбы глава республики озвучивает ежегодно.

"В какой-то мере это шум на базарной площади, когда человек начинает зазывать толпу, чтобы хоть как-то обратили внимание. Популизм чистой воды, за которым скрывается финансовая неуверенность", – считает спикер.



В ближайшие год-два политическая ситуация в стране качнется в обратном направлении. Впрочем, Лукашенко никогда так просто не покинет президентский пост, и просидит на кресле, считает Масленников, до начала следующих выборов.

"Так что России придется еще не раз выдавать ему очередные миллиардные кредиты, – развел руками экономист.

Напомним, свою просьбу Лукашенко озвучил в ходе "Большого разговора", заявив о том, что средства необходимы для борьбы с пандемией, а МВФ отказал Минску в деньгах.