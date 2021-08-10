Глава Незалежной упустил время, когда между Москвой и Киевом все было не так плохо

Возможно, когда-то президент Украины Владимир Зеленский и хотел выйти на двусторонние переговоры с лидером России Владимиром Путиным, но сейчас понимает, что только проиграет. Такого мнения придерживается сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

По его оценке, Зеленский сам сделал отношения Москвы и Киева хуже, чем даже были при Петре Порошенко. Это частично связано с тем, что глава Незалежной никак не мог решиться на переговоры с РФ. А теперь он и вовсе не согласится на личную встречу с Путиным, поскольку испытывает перед ним "определенный страх".

Во многом эта боязнь общения с российским президентом объясняется позицией ближайшего окружения Зеленского: там все время внушают бывшему комику, что Путин – опытный переговорщик, на встрече с которым ничего не добиться, но можно еще больше проиграть. И Зеленский поддался внушению.

"Он абсолютно не обладает никакими способностями для управления государством",

– подытожил сенатор в комментарии РИА "Новости".

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль в эфире телеканала "Наш" усомнился, что двусторонние переговоры Зеленского и Путина в принципе возможны. Причем не важно, где их предложат организовать: в Москве, Вене или Ватикане: "У него какая-то фобия перед Путиным", - пояснил генерал.

В июле пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что Киев не предпринимает никаких шагов по организации встречи руководителей двух стран. При этом сам Путин от разговора с Зеленским отказываться не стал, хотя и не увидел в ней смысла.