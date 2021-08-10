Не способен к управлению: сенатор объяснил страх Зеленского перед Путиным

Не способен к управлению: сенатор объяснил страх Зеленского перед Путиным
Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
продолжениеЗвезду "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах на Украине
Глава Незалежной упустил время, когда между Москвой и Киевом все было не так плохо

Возможно, когда-то президент Украины Владимир Зеленский и хотел выйти на двусторонние переговоры с лидером России Владимиром Путиным, но сейчас понимает, что только проиграет. Такого мнения придерживается сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

По его оценке, Зеленский сам сделал отношения Москвы и Киева хуже, чем даже были при Петре Порошенко. Это частично связано с тем, что глава Незалежной никак не мог решиться на переговоры с РФ. А теперь он и вовсе не согласится на личную встречу с Путиным, поскольку испытывает перед ним "определенный страх".

Во многом эта боязнь общения с российским президентом объясняется позицией ближайшего окружения Зеленского: там все время внушают бывшему комику, что Путин – опытный переговорщик, на встрече с которым ничего не добиться, но можно еще больше проиграть. И Зеленский поддался внушению.

"Он абсолютно не обладает никакими способностями для управления государством",

– подытожил сенатор в комментарии РИА "Новости".

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль в эфире телеканала "Наш" усомнился, что двусторонние переговоры Зеленского и Путина в принципе возможны. Причем не важно, где их предложат организовать: в Москве, Вене или Ватикане: "У него какая-то фобия перед Путиным", - пояснил генерал.

В июле пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что Киев не предпринимает никаких шагов по организации встречи руководителей двух стран. При этом сам Путин от разговора с Зеленским отказываться не стал, хотя и не увидел в ней смысла.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
Пожаловаться Ответить
Гость288486
Кто же ему телефон даст? Не положено, опасно. Вдруг ляпнет чего ни будь.
Не способен к управлению... За-то как на рояле играет ЖИДовским концом! Еврейский ВИРТУОЗ!
Гость288486
Пожаловаться Ответить
Кто же ему телефон даст? Не положено, опасно. Вдруг ляпнет чего ни будь.
Гость294440
Пожаловаться Ответить
Всё равно Зеленскому надо добиться встречи, а когда придёт Путин - начать играть на рояле.
Путин растеряется, вот тут ему и выставить ультиматум!
1
новости партнеров

Сделкой с Меркель по "Северному потоку-2" Байден сделал подарок Путину - СМИ

Хозяин Белого дома стремится все сделать для того, чтобы Москва не оказалась "навсегда в объятиях" Пекина

Минск опять попросил у Москвы денег

Белоруссии нужно чем-то восполнить дыру, которая образовалась из-за отказа МФВ дать кредит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей