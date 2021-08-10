Инициатива о ранней реабилитации пациентов после COVID-19 войдет в народную программу "Единой России"

Инициатива о ранней реабилитации пациентов после COVID-19 войдет в народную программу "Единой России"
Денис Проценко. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Реформирование системы здравоохранения должно идти параллельно с борьбой с ковидом

У российских врачей накоплен значительный опыт борьбы с коронавирусом и его последствиями. Лучшие практики должны масштабироваться и применяться повсеместно. Об этом заявил главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в ходе встречи с медиками Иркутской области. 

Одной из важнейших мер Проценко считает раннюю реабилитацию больных коронавирусом. Она должна начинаться еще в отделении интенсивной терапии, уверен доктор. При этом он согласился, что пандемия COVID-19 оказалась серьезным испытанием для всей системы здравоохранения и без массовой вакцинации проблему не решить.

"Уверен, что вакцинация позволит нам всем вернуться к нормальной жизни, других рецептов нет",

– высказал свое мнение доктор Проценко.

В то же время коронавирус – не повод откладывать решение вопроса о перезагрузке системы здравоохранения, уверен главврач. Поэтому интересные и перспективные идеи, которые позволят сделать медицинскую помощь в России максимально эффективной и качественной в каждом уголке страны, будут внесены в народную программу партии "Единая Россия".

По предложению президента РФ Владимира Путина Денис Проценко был включен в первую пятерку списка "ЕР". Накануне он вместе с коллегами открыл федеральный общественный штаб партии в Москве.

Источник: Единая Россия
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Сделкой с Меркель по "Северному потоку-2" Байден сделал подарок Путину - СМИ

Хозяин Белого дома стремится все сделать для того, чтобы Москва не оказалась "навсегда в объятиях" Пекина

Минск опять попросил у Москвы денег

Белоруссии нужно чем-то восполнить дыру, которая образовалась из-за отказа МФВ дать кредит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей