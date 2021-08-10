Инициатива о ранней реабилитации пациентов после COVID-19 войдет в народную программу "Единой России"

Реформирование системы здравоохранения должно идти параллельно с борьбой с ковидом

У российских врачей накоплен значительный опыт борьбы с коронавирусом и его последствиями. Лучшие практики должны масштабироваться и применяться повсеместно. Об этом заявил главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в ходе встречи с медиками Иркутской области.

Одной из важнейших мер Проценко считает раннюю реабилитацию больных коронавирусом. Она должна начинаться еще в отделении интенсивной терапии, уверен доктор. При этом он согласился, что пандемия COVID-19 оказалась серьезным испытанием для всей системы здравоохранения и без массовой вакцинации проблему не решить.

"Уверен, что вакцинация позволит нам всем вернуться к нормальной жизни, других рецептов нет",

– высказал свое мнение доктор Проценко.

В то же время коронавирус – не повод откладывать решение вопроса о перезагрузке системы здравоохранения, уверен главврач. Поэтому интересные и перспективные идеи, которые позволят сделать медицинскую помощь в России максимально эффективной и качественной в каждом уголке страны, будут внесены в народную программу партии "Единая Россия".

По предложению президента РФ Владимира Путина Денис Проценко был включен в первую пятерку списка "ЕР". Накануне он вместе с коллегами открыл федеральный общественный штаб партии в Москве.