Инициатива о ранней реабилитации пациентов после COVID-19 войдет в народную программу "Единой России"

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У российских врачей накоплен значительный опыт борьбы с коронавирусом и его последствиями. Лучшие практики должны масштабироваться и применяться повсеместно. Об этом заявил главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в ходе встречи с медиками Иркутской области.
Одной из важнейших мер Проценко считает раннюю реабилитацию больных коронавирусом. Она должна начинаться еще в отделении интенсивной терапии, уверен доктор. При этом он согласился, что пандемия COVID-19 оказалась серьезным испытанием для всей системы здравоохранения и без массовой вакцинации проблему не решить.
"Уверен, что вакцинация позволит нам всем вернуться к нормальной жизни, других рецептов нет",
– высказал свое мнение доктор Проценко.
В то же время коронавирус – не повод откладывать решение вопроса о перезагрузке системы здравоохранения, уверен главврач. Поэтому интересные и перспективные идеи, которые позволят сделать медицинскую помощь в России максимально эффективной и качественной в каждом уголке страны, будут внесены в народную программу партии "Единая Россия".
По предложению президента РФ Владимира Путина Денис Проценко был включен в первую пятерку списка "ЕР". Накануне он вместе с коллегами открыл федеральный общественный штаб партии в Москве.
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