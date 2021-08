Британский журналист призвал придумать более эффективные карательные меры против нарушителей антидопинговых правил

На Западе никак не могут успокоиться из-за итогов Олимпиады в Токио, на которой присутствовали российские атлеты, несмотря на санкции в отношении нашей национальной сборной вследствие нарушений антидопинговых правил. Очередной критической статьей на сей счет отметился журналист британского издания The Spectator Марк Галеотти, назвавший Летние Игры-2020 "извращенным триумфом" России.

Он отметил, что Москва отрицает "систематическое мошенничество" на государственном уровне по применению допинга спортсменами. Вопреки этому, Всемирное антидопинговое агентство в 2019 году ввело четырехлетнюю дисквалификацию, которую Спортивный арбитражный суд в 2020-ом сократил до двух лет. Но российским атлетам все равно пришлось смириться с тем, что им было отказано выступать на соревнованиях под своим флагом и слушать гимн на "золотом" пьедестале.

"Впрочем, на дно они все равно не залегали", – сокрушается британец.

Журналист указал, что если на Играх-2018 в Пхёнчхане россияне выступали в простой серой форме и поднимались на верхнюю ступень почета под звуки олимпийского гимна, то в Токио они уже выходили в костюмах под цвета триколора со знаком ОКР в таких же тонах. А побеждали наши олимпионики под мелодию Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром, которая слишком часто звучала на аренах.

"Хотя формально на Олимпиаде соревновалась делегация ОКР, на деле все называли их просто русскими. Едва ли это можно считать особым ударом по Москве. Наоборот, если эта ситуация и произвела какой-то эффект, то она спровоцировала со стороны русских какое-то воинственное сопротивление", – говорится в переводе ИноСМИ.

В качестве примера господин Галеотти привел видеоролик со спикером МИД РФ Марией Захаровой, записанный в поддержку соотечественников-атлетов, и смикшированную ди-джеем Smash песню Queen "We Will Rock You" с фортепианным концертом № 1.

При этом автор подчеркивает, что в Москве все равно недовольны тем, что спортсмены выступают под эгидой ОКР и продолжают отрицать нарушения в допинге под патронажем властей. По его словам, в РФ на неофициальном уровне обращают внимание на тот факт, что запрещенные препараты употребляют все, но наказывают исключительно русских.

"Возможно, в этом есть доля правды", – не исключил журналист и привел данные журнала "Экономист", предположившего, что в Японии могут жульничать "от 10 до 40% спортсменов" из разных стран. Но высмеивают и ругают за поражения и победы только россиян, ни разу не пойманных за карьеру на допинге.

Галеотти сокрушается, что мир современных санкций не выполняет своей функции – "карательных мер хватает на то, чтобы вызвать раздражение, но не хватает на то, чтобы повлиять в нужном нам направлении". К тому же Россия оказалась такой могущественной страной, что эти санкции мало на повлияли на смену ее курса. Журналист в этой связи вспомнил Крым и Донбасс – рестрикции не заставили Москву "вернуть" эти регионы.

Автор статьи призвал не опускать руки, а подумать над тем, какие более эффективные меры карательного характера против нарушителей антидопинговых правил мировому сообществу нужно изобрести, а "не просто дадут нам самим ощущение собственной праведности". Ведь можно дождаться обратного эффекта, резюмировал журналист.

Ранее известный британский телеведущий и комик Джон Оливер уже изобрел новые "санкции" для российских олимпийцев, и касаются они формы атлетов