Латвия отправила военных на границу с Белоруссией

Латвия отправила военных на границу с Белоруссией
Фото: Edijs Palens/Xinhua/www.globallookpress.com
Рига объявила режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов

Министру внутренних дел Латвии Марии Голубевой удалось убедить правительство и сейм ввести режим ЧС на границе с Белоруссией. К решительным шагам власти подтолкнуло сообщение о пойманных за последние сутки 200 мигрантов. Теперь на помощь пограничникам направят военных.

"Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно",

 – сообщила Голубева в "Твиттере" днем во вторник, 10 августа.

О том, что на латвийско-белорусской границе накануне было задержано около 200 нелегалов, сообщил во вторник глава Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуяц. По его данным, мигранты переходят границу организованными группами численностью в несколько десятков человек. При этом многие уверены, что оказались в Германии.

Размещать новых нелегалов латвийской стороне негде, миграционные центры уже забиты. Так что пока придется ставить палатки прямо у границы, передает "Спутник" слова Пуяца.

Режим ЧС в Латвии введен до 10 ноября 2021 года. Ранее в Риге поддержали руководство соседнего Вильнюса, разрешившего применять самые жесткие меры в отношении прибывающих из Белоруссии мигрантов. Некоторые деятели Латвии даже готовы пойти дальше: они предложили разрешить правоохранителям без лишних слов стрелять по нарушителям границы. Теперь, когда рубежи республики будут охранять военные, подобные инциденты не исключены.

При этом эксперты полагают, что Прибалтика уже проиграла противостояние с Лукашенко. Из-за мер в отношении мигрантов они уже потеряли в Европе репутацию борцов за права человека.

Сам же глава белорусской республики готов сесть за стол переговоров, чтобы совместными усилиями найти решение миграционного кризиса. Об этом Лукашенко сообщил в ходе пресс-конференции 9 августа. А вот за провокации со стороны Литвы пообещал "дать по морде".

Источник: Спутник
Николай ВИКТОРОВ

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