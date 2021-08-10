В Незалежной объявили о "планах" Москвы разместить на полуострове ядерный арсенал РФ

Россия планирует разместить ядерное оружие в Крыму, поэтому Киеву нужно усилить обороноспособность Украины, в том числе при помощи американской ПВО. С таким пожеланием выступил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Алексей Резников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 10 августа.

Украинский чиновник отметил, что власти Республики серьезно обеспокоены подготовкой Москвы к якобы развертыванию ядерного арсенала на полуострове.

"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений", – заявил пан Резников.

По его утверждению РФ проводит свои военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также влияет на Балканы, опираясь на Крым. Доказательством "агрессивной" политики Москвы украинец назвал ее действия в Черном и Азовском морях, которые уже стали зоной военного противостояния двух стран.

Ранее министр высказал пожелание добиться от России неких "репараций" за потерю киевским режимом Крыма. Он высказал уверенность, что россияне когда-то поймут, что возвращение полуострова в состав РФ принесло им больше вреда и сами от него откажутся.

Что касается помощи Запада в плане обороноспособности Незалежной, то вот известный украинский политолог Вадим Карасев считает, что Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО по той причине, что боятся ее военной мощи, сообщает URA.RU.

