Бацька опять начал совершать политические маневры своей многовекторности после победы над оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошедшей накануне большой пресс-конференции с журналистами выглядел победителем всего и вся, а также в очередной раз устроил сеанс заигрывания с Западом. Об этом говорится в статье издания "Взгляд".

Отмечается, что бацька вчера продемонстрировал, как одержал полную победу над митинговавшей оппозицией – массовые акции сошли на нет, государство не рухнуло, оппозиционные активисты шатаются без дела по заграницам.

Александр Григорьевич жестко ответил Москве, почему он не признает российским Крым, умудрившись зачем-то привязать к данному вопросу наших олигархов, а также фактически отказался проводить политическую интеграцию с РФ. И тут же попросил денег. Президент упрекнул украинское руководство в потакании белорусским националистам и обвинил киевский режим в подготовке радикалов для протестов в Минске и других городах.

Однако даже после всех нападок со стороны Запада и введенных санкций, Лукашенко не отказался от линии многовекторности, причем несмотря на намерения зарубежных элит сменить власть в Белоруссии.

Так, на брифинге бацька снова говорил, что "очень скоро" покинет пост президента, во что не верят почти все иностранные эксперты, действующие и бывшие политики. Так, экс-глава Республики Станислав Шушкевич считает, что "очень скоро" для Александра Григорьевича может обозначать до конца жизни.

"Столь широкие и демонстративные тактические маневры действительно характерны для победителя, которому больше не нужно идти на уступки ради спасения своей власти", говорится в публикации.

Однако, по мнению автора, белорусские власти выиграли только битву, но победу еще не одержали, поскольку корни протестов "не выкорчеваны", недовольных просто загнали "под лавку". К тому же по примеру украинских радикалов и активистов, удачно совершивших "революцию гидности", западные кураторы на зарубежные средства занимаются "перековкой мозгов аборигенов" для будущего белорусского Майдана.

"В этой ситуации попытки Лукашенко заигрывать с Западом в надежде на то, что он их в конечном итоге перехитрит, являются рискованными. Равно как отказ от демонстративных шагов в сторону Москвы в качестве благодарности за российскую помощь", резюмируется в статье.

Напомним, вчера Александр Григорьевич также поведал историю возвращения домой 33 россиян, которых на Украине называют бойцами ЧВК "Вагнера". Глава государства попытался объяснить, почему Минск не отправил граждан РФ в Киев, где этих людей подозревали в участии в боях за Донбасс.

