Лукашенко снова заигрывает с Западом в попытке сохранить власть - СМИ

Лукашенко снова заигрывает с Западом в попытке сохранить власть - СМИ
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бацька опять начал совершать политические маневры своей многовекторности после победы над оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошедшей накануне большой пресс-конференции с журналистами выглядел победителем всего и вся, а также в очередной раз устроил сеанс заигрывания с Западом. Об этом говорится в статье издания "Взгляд".

Отмечается, что бацька вчера продемонстрировал, как одержал полную победу над митинговавшей оппозицией – массовые акции сошли на нет, государство не рухнуло, оппозиционные активисты шатаются без дела по заграницам.

Александр Григорьевич жестко ответил Москве, почему он не признает российским Крым, умудрившись зачем-то привязать к данному вопросу наших олигархов, а также фактически отказался проводить политическую интеграцию с РФ. И тут же попросил денег. Президент упрекнул украинское руководство в потакании белорусским националистам и обвинил киевский режим в подготовке радикалов для протестов в Минске и других городах.

Однако даже после всех нападок со стороны Запада и введенных санкций, Лукашенко не отказался от линии многовекторности, причем несмотря на намерения зарубежных элит сменить власть в Белоруссии.

Так, на брифинге бацька снова говорил, что "очень скоро" покинет пост президента, во что не верят почти все иностранные эксперты, действующие и бывшие политики. Так, экс-глава Республики Станислав Шушкевич считает, что "очень скоро" для Александра Григорьевича может обозначать до конца жизни.

"Столь широкие и демонстративные тактические маневры действительно характерны для победителя, которому больше не нужно идти на уступки ради спасения своей власти", говорится в публикации.

Однако, по мнению автора, белорусские власти выиграли только битву, но победу еще не одержали, поскольку корни протестов "не выкорчеваны", недовольных просто загнали "под лавку". К  тому же по примеру украинских радикалов и активистов, удачно совершивших "революцию гидности", западные кураторы на зарубежные средства занимаются "перековкой мозгов аборигенов" для будущего белорусского Майдана.

"В этой ситуации попытки Лукашенко заигрывать с Западом в надежде на то, что он их в конечном итоге перехитрит, являются рискованными. Равно как отказ от демонстративных шагов в сторону Москвы в качестве благодарности за российскую помощь", резюмируется в статье.

Напомним, вчера Александр Григорьевич также поведал историю возвращения домой 33 россиян, которых на Украине называют бойцами ЧВК "Вагнера". Глава государства попытался объяснить, почему Минск не отправил граждан РФ в Киев, где этих людей подозревали в участии в боях за Донбасс.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Эксперт заявил о новом "шантаже" России от Лукашенко

Деньги могут с высоким риском "улететь в трубу", как при Януковиче

Минск опять попросил у Москвы денег

Белоруссии нужно чем-то восполнить дыру, которая образовалась из-за отказа МФВ дать кредит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей