Китайцы разгадали тайный смысл проекта Шойгу "Русский ковчег" в Сибири

Китайцы разгадали тайный смысл проекта Шойгу "Русский ковчег" в Сибири
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва намерена на фоне санкций ЕС и США расширить сотрудничество с Пекином

План главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по развитию Сибири с возможностью построить в регионе города-миллионники и переносе столицы России в географический центр страны содержит в себе тайный смысл и касается стратегического союза Москвы и Пекина. К такому выводу пришли авторы китайского портала NetEase.

Издание отмечает, что Шойгу по профессии не градостроитель и не является тем чиновником, который принимает решение о переносе столицы. Однако министр обороны считается одним из трех главных людей России, к тому же он член команды президента РФ Владимира Путина. Поэтому заявления и предложения Шойгу, особенно о стратегическом развитии государства, не могут быть не учтены, указывает NetEase.

Китайское издание полагает, что информация о проекте "Русский ковчег" Шойгу была обнародована неспроста. Скорее всего, развитие Сибири станет одним из ключевых направлений работы российского правительства в ближайшем будущем. Кроме того, Москва так проверяет Пекин, предполагают китайцы.

"Посылается сигнал соседним странам, особенно Китаю, чтобы проверить их реакцию. Если Китай выразит свою поддержку и примет проект, то в будущем он получит еще больше возможностей в рамках сотрудничества между РФ и Китаем", – цитирует статью "ПолитРоссия".

В публикации говорится, что новый проект Шойгу демонстрирует смену Москвой стратегического центра тяжести всего российского государства. Еще во времена СССР власти размышляли над вопросом переноса столицу страны в Сибирь, напоминают китайские авторы. Это была геополитическая, военная, экономическая стратегия государства – расширяться из европейского региона в Евразию, следует из материала.

В NetEase отмечают, что сегодня Москва находится в конфронтации с Европой и США, а даже сам герб РФ – двуглавый орел – говорит о том, что страна смотрит как на Запад, так и на Восток. Более того, сама Россия является крупнейшей в мире сухопутной державой, расположенной в Евразии, и ей необходимо учитывать географический фактор.

К тому же санкции США и ЕС против РФ и КНР вынуждают обе державы вступить в альянс, чтобы противостоять коллективному Западу. Хотя сейчас этого альянса и нет, но глубина и принципы сотрудничества Москвы и Пекина, с точки зрения китайцев, "не предполагают существования потолка" или каких-либо границ. И даже без создания союзнического блока, "масштаб и интенсивность сотрудничества все равно будут больше, чем у США и Евросоюза и даже внутри НАТО", резюмируется в статье.

Напомним, еще в 2018 г. президент Русского географического общества Сергей Шойгу сообщил о новом проекте развития важнейших для РФ регионов под символическим названием "Русский ковчег". Он призван обеспечить комплексное освоение этой крупнейшей территории Российской Федерации. А на днях глава Минобороны, будучи с поездкой в Новосибирске, призвалпостроить в Сибири несколько крупных мегаполисов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, передает РИА "Новости".

Источник: ПолитРоссия • Требует проверки
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость291352
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Ну честно говоря идея не новая и совсем неплохая, столице действительно лучше быть в центре страны, да с Москвы малость спесь сбить надо. Хотя думаю задумка Шойгу гораздо глубже чем простой перенос столицы.
Гость287110
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шойгу - <цензура> россии ! а какой подвиг он совершил, а ?
Гость287110
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а вы пожары то уже потушили свои ? у вас там якутия выгорела вся <цензура>.
строители <цензура>.
Гость290526
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Даманский с....ки забыли
Гость287110
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китайцы это те еще друзья
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