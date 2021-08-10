В Москве раскрыли лукавство Лукашенко в вопросе принадлежности Крыма России

В Москве раскрыли лукавство Лукашенко в вопросе принадлежности Крыма России
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусскому лидеру указали, с чем именно был связан Будапештский меморандум и напомнили о госперевороте в Киеве

Минску ничто не мешает признать Крым российской территорией, тем более Будапештский меморандум. Об этом сообщил РИА "Новости" информированный источник в Москве.

Так он прокомментировал вчерашнее скандальное заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе большой встречи с журналистами, что он "признает Крым" тогда, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". Одновременно бацька заметил, что у него в этом вопросе "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

"Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум", – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данный документ был подписан в 1994 году при присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно соглашению, пять государств ядерной "пятерки" обязались не применять против Незалежной оружие подобного типа и уважать ее суверенитет в соответствии с принципами хельсинкского Заключительного акта СБСЕ.

Однако, напомнил источник, три из пяти ядерных держав в феврале 2014 г. нарушили эти принципы. Так, США и Великобритания поддержали госпереворот в Киеве, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей "выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения".

По словам собеседника, "контекст Будапештского меморандума не означает, что Россия и жители Крыма" обязаны были признать "расистский неонацистский режим", установившийся сразу после "революции гидности" в соборной.

Кроме того он припомнил Александру Григорьевичу одну из первых его реакций на воссоединение Крымского полуострова с Россией, когда он в марте 2014 г. дал недвусмысленный ответ на вопрос журналиста: "Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится".

Источник агентства подчеркнул, что говоря эти слова в то время, Лукашенко никак не связывал ситуацию ни с Будапештским меморандумом, ни с другими ограничениями.

Ранее известный российский ученый-востоковед и политолог Евгений Сатановский, реагируя на новые изречения бацьки насчет непризнания Крыма за РФ на фоне бесконечных подарков от Москвы, включая политическую поддержку Минску и финансы, охарактеризовал поведение Александра Григорьевича одним неприличным русским словом на букву "б".

Также сегодня о многовекторных метаниях Лукашенко написал статью доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. Он утверждает, что белорусский лидер после победы над оппозицией снова решил заигрывать с Западом, несмотря на все санкции против него, представителей властных структур Республики и местных предприятий.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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