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Минску ничто не мешает признать Крым российской территорией, тем более Будапештский меморандум. Об этом сообщил РИА "Новости" информированный источник в Москве.
Так он прокомментировал вчерашнее скандальное заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе большой встречи с журналистами, что он "признает Крым" тогда, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". Одновременно бацька заметил, что у него в этом вопросе "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
"Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум", – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что данный документ был подписан в 1994 году при присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно соглашению, пять государств ядерной "пятерки" обязались не применять против Незалежной оружие подобного типа и уважать ее суверенитет в соответствии с принципами хельсинкского Заключительного акта СБСЕ.
Однако, напомнил источник, три из пяти ядерных держав в феврале 2014 г. нарушили эти принципы. Так, США и Великобритания поддержали госпереворот в Киеве, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей "выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения".
По словам собеседника, "контекст Будапештского меморандума не означает, что Россия и жители Крыма" обязаны были признать "расистский неонацистский режим", установившийся сразу после "революции гидности" в соборной.
Кроме того он припомнил Александру Григорьевичу одну из первых его реакций на воссоединение Крымского полуострова с Россией, когда он в марте 2014 г. дал недвусмысленный ответ на вопрос журналиста: "Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится".
Источник агентства подчеркнул, что говоря эти слова в то время, Лукашенко никак не связывал ситуацию ни с Будапештским меморандумом, ни с другими ограничениями.
Ранее известный российский ученый-востоковед и политолог Евгений Сатановский, реагируя на новые изречения бацьки насчет непризнания Крыма за РФ на фоне бесконечных подарков от Москвы, включая политическую поддержку Минску и финансы, охарактеризовал поведение Александра Григорьевича одним неприличным русским словом на букву "б".
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