В Крыму раскрыли подробности "долгосрочного" плана Украины по возвращению полуострова

В Крыму раскрыли подробности "долгосрочного" плана Украины по возвращению полуострова
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Киев намерен действовать по плану США и НАТО

Киевские власти собираются устроить целый комплекс антироссийских провокаций ради возвращения полуострова. Вместе с США и НАТО они настраиваются на долгосрочный план по расшатыванию обстановки. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов в беседе с РИА "Новости". 

Так он отреагировал на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев сделает все возможное для возвращения полуострова – и в этом ему поможет "Крымская платформа", на которую приглашены США, Канада, Турция, Великобритания и страны ЕС. 

Мурадов утверждает, что во время этого саммита стороны будут обсуждать целый комплекс новых провокаций против России, расчитанных на расшатывание обстановки в Крыму, а также нагнетание напряженности в Черном море.  

"Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы", – отметил он.

Мурадов отреагировал и на очередное требование репараций от России украинской стороной за некий нанесенный Крыму ущерб. Он уверяет, что, в первую очередь, Украина должна выплатить компенсации жителям полуострова за все годы эксплуатации, передает URA.RU.

Также на полуострове полагают, что в Киеву по-просту не понимают значение репараций, заявив очередную глупость. Присоединение Крыма к России стало результатом волеизъявления народа, а поэтому ни о каких компенсациях не может идти и речи.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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