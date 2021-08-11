У Тимановской появился влиятельный спонсор в Польше

У Тимановской появился влиятельный спонсор в Польше
Кристина Тимановская. Фото: Attila Husejnow/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Спринтер надеется в скором времени возобновить тренировки

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, решившая не возвращаться в Белоруссию после ссоры с тренерским штабом на Олимпиаде в Токио, уладила проблемы со спонсорством. Теперь ее будет финансировать крупнейший польский нефтяной концерн PKN ORLEN, который занимается добычей, переработкой и продажей энергоресурсов.

Белорусская легкоатлетка войдет в состав ORLEN Sports, куда, кроме нее, войдут еще четыре спортсмена. В компании заявили, что готовы поддержать Кристину и дать ей возможность развиваться в спорте.

"Спонсорство позволяет нам добиться глобального признания бренда, поддерживает нашу коммерческую деятельность, но также выполняет важные социальные функции, – заявили в представительстве нефтеперерабатывающей компании.

Сама Тимановская выразила благодарность за оказанную поддержку и сообщила, что продолжит карьеру уже в Польше, начав новую жизнь и приступив к "новому спортивному этапу".

Тимановская находится в Польше с 5 августа – она приземлилась в Варшаве, покинув Олимпиаду и отказавшись возвращаться в Белоруссию по требованию тренерского штаба. Причиной стал скандал, который начался с ее публичных обвинений в адрес руководства.

Сама спринтер заявляла, что даже в Польше не может чувствовать себя в полной безопасности, несмотря на то, что покинула родину. Кристина настаивает на том, что по возвращении домой ее бы ждала либо тюрьма, либо психиатрическая клиника. По этой причине она решилась на убежище в Польше, где ее круглосуточно охраняют. Спортсменка сообщила, что не может спокойно выйти из дома.

Источник: Orlen.pl ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость294455
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Гость287110
даже не было сомнений что раши назовут ее проституткой.
до чего ущербные люди а
Хохлы все слюной брызжут от бессилия и никчемности своей.
Гость294455
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Продажная баба. Итог то один: поиграют и бросят ее.
Гость287859
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Гость505
Потому что сами завистливые, мелочные, мстительные и никчемные, но при этом с манией величия - вот и называют её проституткой
Дурной ты. Чему завидовать то? Если бы была такой успешной, то могла бы и по тихому свалить. А так устроила скандал, чтобы против белорусов ещё санкций накидали. И всё она понимала, когда всё это устроила. Поэтому и отношение к ней будет как к проститутке. Не надо тут приплетать зависть, мелочность, корысть. Потом не забывай, за какие деньги она тренировалась чтобы на олимпиаду попасть. За свои что-ли.
Гость404
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Для вас, немытых, торговля собственной страной, землёй, историей, честью - это нормальное состояние. Три гривны за <цензура> - разве ж это деньги? Это не проституция, это любоффь.
Гость505
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Андрей
Мы её можно сказать на помойке нашли, отмыли, очистили, а она нам фигвамы рисует.
Ты вспомни, откуда ты сам появился, мажор малоообразованный, а также то, что она в отличии от тебя, бездаря ленивого, которого "уважаемые люди" пропихивали, тренировалась и гробила здоровье
Андрей
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Мы её можно сказать на помойке нашли, отмыли, очистили, а она нам фигвамы рисует.
Гость505
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Гость287110
даже не было сомнений что раши назовут ее проституткой.
до чего ущербные люди а
Потому что сами завистливые, мелочные, мстительные и никчемные, но при этом с манией величия - вот и называют её проституткой
Гость287110
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даже не было сомнений что раши назовут ее проституткой.
до чего ущербные люди а
Гость404
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Раньше это называлось проституцией и сутенерами.
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