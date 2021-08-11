Страстная речь политика, затронувшего всю нацию, привлекла внимание общественности

Чемпионат экс-советских республик по взаимным оскорблениям продолжается: на этот раз высказался бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор наук и профессор Исфандияр Вагабзаде. Гигант научной мысли решил перейти на личности и высказаться о всей русской нации, заявив, что она, как и сам глава ЛДПР, "воняет как свинья".

После завершения своей дипломатической карьеры Вагабзаде ударился в ксенофобские теории, называя русских смесью монголов и евреев, а персов – евреями. Свои доводы доктор филологических наук подкрепляет гениальными аргументами: у Ленина, Ельцина и Путина, на его взгляд, есть общая особенность строения лица – узкий разрез глаз. А в обращении к Жириновскому Вагабзаде заявил, что Азербайджан ежедневно отправляет "гибридной нации" в помощь продовольствие и денежные средства.

При этом само население Азербайджана, добавил экс-посол, умирает с голоду, прокармливая Россию.

"Я работал для вас в Иране. Я знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Дышать невозможно", – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол.

Самому Жириновскому экс-посол пообещал "купить намордник", который готов приобрести на собственные средства, пишет телеканал "360".

"Володь, слушай, ты жирная свинья, старый осел", – заявил бывший представитель дипломатической миссии.

Поводом для такого обращения Вагабзаде назвал давнее нелестное высказывание Жириновского об Азербайджане, возмутившее местное общественность.