Заблудившегося на лужайке Байдена сравнили с шагающим роботом

Заблудившегося на лужайке Байдена сравнили с шагающим роботом
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Попавшие в Интернет видеокадры насмешили пользователей

Президент США Джо Байден снова стал героем анекдотов. В СМИ попали кадры, как 78-летний глава государства не смог самостоятельно найти вход в Белый дом.

Инцидент произошел, когда Байден возвращался домой после поездки в Уилмингтон (штат Делавэр). На дорожке в саду американского лидера встречал агент безопасности. Он дождался, когда президент приблизится, и буквально рукой указал ему на поворот, ведущий к двери. Сам безопасник при этом решил пойти в обход.

Однако Байден или не понял указание охраны, или вообще ничего не заметил. Он продолжил идти прямо, несмотря на то что асфальт закончился. Лидер США прошел по траве вслед за агентом и свернул за кустами.

При этом агент, охранявший Байдена со спины, остановился на дорожке с недоуменным видом, но топтать газон у Белого дома не решился.

Видео, опубликованное изданием The Hill, вызвало массу насмешек пользователей Сети. Некоторые сравнили Байдена с плохо запрограммированным роботом и шагающей куклой. Многие решили, что этот случай доказывает наличие у лидера США когнитивного расстройства.

Впрочем, нашлись и защитники 78-летнего политика. Они уверены, что агент, напротив, объяснял президенту, почему ему не стоит сворачивать направо, и затем специально увлек его за собой по лужайке. Однако в этом случае непонятна реакция второго охранника, а также странно, что перед Байденом чуть не захлопнулась дверь.

Это далеко не первый случай, когда Байден попадает в неловкие ситуации. Ранее он не смог самостоятельно сориентироваться на саммите G7.

Николай ВИКТОРОВ

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