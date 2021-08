Заблудившегося на лужайке Байдена сравнили с шагающим роботом

Президент США Джо Байден снова стал героем анекдотов. В СМИ попали кадры, как 78-летний глава государства не смог самостоятельно найти вход в Белый дом.

Инцидент произошел, когда Байден возвращался домой после поездки в Уилмингтон (штат Делавэр). На дорожке в саду американского лидера встречал агент безопасности. Он дождался, когда президент приблизится, и буквально рукой указал ему на поворот, ведущий к двери. Сам безопасник при этом решил пойти в обход.

Однако Байден или не понял указание охраны, или вообще ничего не заметил. Он продолжил идти прямо, несмотря на то что асфальт закончился. Лидер США прошел по траве вслед за агентом и свернул за кустами.

При этом агент, охранявший Байдена со спины, остановился на дорожке с недоуменным видом, но топтать газон у Белого дома не решился.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR